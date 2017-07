Proyecto Quipu reúne 140 testimonios de hombres y mujeres esterilizados

“Yo tenía un niño que estaba desnutrido y las enfermeras de la posta del caserío de Ñangalí (Huancabamba, Piura) me dijeron que solo le darían alimentos si yo me dejaba esterilizar porque me estaba llenando de hijos como coneja. Me metieron a un cuarto, me sacaron la ropa y me agarraron de las manos y de los pies. Me pusieron una ampolla y después no recuerdo nada. Cuando me levanté, estaba muy mal. No sabía dónde estaba ni qué había pasado, pero luego me enteré. Desde entonces, mi vida no es la misma, paro enferma, no puedo trabajar en la chacra y no he recibido apoyo del Estado, como lo prometieron”, narra una de las 272,000 mujeres (a quien se le protege su identidad) que fueron esterilizadas durante el gobierno del ex presidente Alberto Fujimori .

Su experiencia forma parte de los 140 testimonios que, hasta el momento, ha logrado reunir el Proyecto Quipu en Ayacucho, Cusco, Piura, Huancavelica, entre otras regiones, y que podrán escucharse a través de un documental interactivo que ya se proyecta en el Lugar de la Memoria (LUM ).

Llamada por la justicia

Rosemarie Lerner, codirectora del Proyecto Quipu, señala que esta iniciativa no solo les da voz a miles de mujeres y hombres que fueron esterilizados contra su voluntad, sino también los ayuda en su lucha para exigir justicia.

“Muchas víctimas, en su mayoría indígenas y quechuahablantes, han denunciado sus casos y hasta ahora no han obtenido respuesta, ni nadie está en la cárcel. Existe una gran resistencia a creerles, pero es necesario que esto se difunda para que no se repita en otro gobierno”, dice Lerner a Perú21 .

Una línea telefónica graba los testimonios de las víctimas, pero también los mensajes de aliento de las personas que las escuchan. Ambos se pueden oír desde el sitio web de Quipu, donde cada ‘cuerda’ interactiva contiene un relato. La indiferencia también mata. Seamos parte del grito de esperanza.

Datos

Visite el Proyecto Quipu en el LUM (Bajada San Martín 151, Miraflores), de martes a domingo, de 10 a.m. a 6 p.m. Libre.