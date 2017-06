Omara Portuondo: “Donald Trump está loco. La música no tiene fronteras”

Sana, sabrosa y cubana. Así es Omara Portuondo (La Habana, 1930), ‘la novia del filin’, quien con su cálida voz y sentimiento para interpretar un son, bolero y chachachá nos ha conquistado. “Es mi condición natural. Eso me da vida. La música popular, los valses, la música clásica, el guaguancó, la rumba todo eso me fascina”, nos dice telefónicamente desde La Habana.

La llamamos a la isla a propósito de que se presentará en Lima el próximo 15 de julio, en el Centro de Convenciones María Angola. También es reconocida como la reina de Buena Vista Social Club, el disco y documental que la encumbró junto a Ibrahim Ferrer y Compay Segundo, entre otros artistas. Fue un punto de quiebre para la música cubana a nivel mundial.

“Buena Vista… marcó un antes y un después para el mundo, pero en Cuba era música que ya se ha hacía muchos años atrás”, aclara la intérprete de ‘He perdido contigo’.

Pero también le preguntamos de política y la coyuntura que vive su país con Estados Unidos. “Donald Trump está loco. La música no tiene fronteras y eso no lo para nadie”, cuestiona acertadamente.

Omara siempre

Actualmente, se encuentra en plena producción de su álbum de dúos ‘Omara siempre’, producido por el cubano Alaín Pérez, quien fue bajista de Paco de Lucía. Un disco que se sumará a sus más de 40 álbumes.

Para Omara Portuondo, no existe esa frase que todo tiempo pasado fue mejor. Por eso también ha emprendido proyectos con artistas contemporáneos como Natalia Lafourcade y Jorge Drexler. La dama de Cuba, más bien, mira al futuro con optimismo. “De acá a 10 años seguiré siendo tan niña como soy ahora. Disfrutando de la música. Yo sigo siendo una niña que piensa en ser feliz”, puntualiza.

“¿Usted a qué se dedica además del periodismo?”, me pregunta y le respondo que también soy músico. “Ah, entonces usted me entiende muy bien”, replica para luego cantarme al oído (bueno, por teléfono) e invitarme a subir al escenario cuando cante en Lima (obviamente, me lo dijo de cortesía), además de soltar una carcajada campechana cuando le pregunté por su fórmula para seguir grabando y haciendo giras a pesar del tiempo transcurrido. Así es Omara Portuondo, sana, sabrosa y cubana.

Dato

Las entradas para el concierto en Lima de Omara Portuondo se pueden adquirir en Teleticket de Wong y Metro, desde S/40. C.C. María Angola (Av. La Paz 610, Miraflores).

