Ministerio de Cultura se pronuncia sobre supuesta 'momia extraterrestre'

Días atrás varios medios publicaron un reportaje sobre el hallazgo de una presunta momia alienígena en Nasca. El descubrimiento ha sido considerado por uno de los investigadores en una de las grabaciones como “uno de los más importantes del siglo XXI”. Esa opinión, sin embargo, no es compartida por el Ministerio de Cultura.

¿De qué reportaje se habla?

El rumor del hallazgo de una momia extraterrestre surge a partir de la difusión de varios reportajes sobre una figura humanoide, con un cráneo alargado, sin nariz y con tres dedos en cada mano.

Varios medios hicieron referencia al reportaje publicado en la página de Facebook del grupo Gaia, cuya página web (www.gaia.com ) publica información sobre yoga, “transformación espiritual” y “búsqueda de la verdad”.

El reportaje de Gaia en cuestión indica que la presunta ‘momia extraterrestre’ se encuentra cubierta de un polvo blanco (similar al yeso) que tendría la función de secar el cadáver para evitar su putrefacción y así permitir su momificación.

El presunto alienígena, de acuerdo a los análisis realizados por el grupo, habría tenido 1.68 metros de estatura, de cabeza alargada y tendría tres dedos largos en cada mano, cada uno de 17 centímetros. De acuerdo a las conclusiones del reportaje, estos rasgos extraños no pertenecerían a una deformación sino de un extraterrestre momificado.

En el siguiente enlace puede ver el reportaje:

¿Qué ha señalado el Ministerio de Cultura sobre el presunto hallazgo?

Perú21 consultó al Ministerio de Cultura sobre este hallazgo pues si resultaran ciertas las conclusiones de que se trata de un ‘extraterrestre momificado’ y vinculado a la cultura Nazca, podría conllevar a la reinterpretación de muchos temas de historia, especialmente de nuestra cultura prehispánica.

Sobre el hallazgo, la Dra. Blanca Alva, directora de la Dirección General de Defensa del Patrimonio del Ministerio de Cultura señaló que “tras revisar las momias relacionadas” a este caso, es “altamente probable que no sean prehispánicas, sean producto de una compostura actual”, y por lo tanto, “es altamente probable que no sean patrimonio arqueológico”.

Asimismo, la Oficina de Comunicación e Imagen Institucional del Ministerio de Cultural envío a Perú21 diversos documentos que detallan las coordinaciones realizadas con el Ministerio Público para determinar la veracidad de las presuntas piezas momificadas.

Las conclusiones de las pericias a cargo del licenciado Alberto Alfredo Urbano Jaciento, encargado de Monitorio Yacimientos Arqueológicos Nasca y Palpa de la Oficina de Coordinación de la Dirección Desconcentrada Ica-Nasca, están incluidas en el informe N°010-2017-Arqlo OCN-DDC-Ica/MC de fecha 22 de marzo de 2017 en el que señala lo siguiente:

1. No ha sido posible determinar el carácter arqueológico o no arqueológico del sitio (entre las provincias de Nasca y Palpa) por desconocer la ubicación específica del mismo).

2. No ha sido posible determinar que los especímenes o artefactos hallados (de ser ciertos) que se muestren en los diversos links de videos (hace referencia a grabaciones compartida por redes sociales) tienen la condición de evidencia alienígena o estén asociados a evidencia de carácter arqueológico”.

Cabe precisar que las conclusiones del informe versan no solo sobre el reportaje de Gaia sino además de otras videos publicados por otros grupos y usuarios de Youtube como ‘Now you know UF’, ‘Universo Infinito’, ‘Tyler Cusco’ y otros videos con entrevistas sobre extraterrestres a Thierry Jamin, presidente de la ONG Inakri Cusco-Perú.

Es necesario indicar que Jamin se comunicó con el Ministerio de Cultura sobre “restos momificados posiblemente de origen alienígena” y quien advirtió que las personas que los hallaron utilizan “nombres falsos o seudónimos”.

Según indica el informe de Urbano, estas personas aseguraron que tienen más de “20 momias” del mismo tipo. En varias de las comunicaciones, hacen referencia a los extraterrestres como “hermanos mayores”, “starchilds (hijos de las estrellas) y señalan frases como “parece que nos quieren decir al mundo (…) que no estamos solos).

Cabe mencionar que el Ministerio de Cultura indicó que las presuntas excavaciones realizadas son tema de investigación del Ministerio Público por haberse cometido el “delito de Atentados contra Monumentos Arqueológicos” y que lleva el número de expediente 143-2017.

