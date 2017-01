Lo que nos dejó el 2016

Para el productor cinematográfico Paco Bardales, el cine peruano vivió en el 2016 un fenómeno interesante: por un lado, se mantuvo la producción de películas locales con casi 27 filmes que llegaron a exhibirse y, por otro lado, el cine de autor continuó con cintas como Videofilia (y otros síndromes virales), Solos y El choque de dos mundos.

No obstante, subraya que se mantuvo el lastre de otros años: faltan líneas maestras para las condiciones de promoción y exhibición. “La industria crece, pero sacan películas a una semana de ser estrenadas”, apunta.

A continuación, un crítico y una actriz nos dicen cuáles son sus películas favoritas del 2016.

Isaac León Frías, crítico de cine:

• El hijo de Saul, de László Nemes (Hungría)

Se trata de una mirada muy peculiar sobre la violencia en los campos de concentración. Esta película muestra que la violencia ocurre fuera del campo, o en los fondos difuminados, que no se llega a ver con total claridad. Pero sugiere y resulta perturbadora a través de los ojos de esta especie de guardián, un asistente de las fuerzas que trata de rescatar el cuerpo de un niño para enterrarlo.

• Ma Loute, de Bruno Dumont (Francia)

Una película francesa que solamente se exhibió en el Centro Cultural de la PUCP. Dumont es uno de los grandes directores del cine francés. Ma Loute es una película burlesca con personajes extraños. Una comedia peculiar.

• Carol, de Todd Haynes (Reino Unido, EE.UU.)

El filme de Haynes es un drama de época estilizado sobre el amor entre Cate Blanchett y Rooney Mara. Ambas intérpretes dan actuaciones estupendas.

• El sol abrasador, de Dalibor Matanic (Croacia)

Una película serbia que narra tres historias con los mismos actores en tres momentos críticos de Serbia, sobre todo en la época de la disgregación de lo que fue Yugoslavia después de lo que fue la caída de la Unión Soviética.

• La bruja, de Robert Eggers (EE.UU.)

El filme de Eggers es una película de terror muy original, muy distinta a las habituales.

• Animales nocturnos, de Tom Ford (EE.UU.)

Una película estupenda. Con Amy Adams y Jake Gyllehnall, los dos formidables, con matices. Son personajes en diferentes momentos de su vida, con diferentes situaciones. Una mezcla de historia de thriller criminal con drama personal. Filme que se superponen en dos tiempos.

Muki Sabogal, actriz:

• Le Moulin, de Huang Ya-li (Taiwán)

Es un documental largo. Me gustó tanto que no quería que acabe. Me abrió la mente sobre cómo se percibía el surrealismo y dadaísmo en Taiwán. En el filme se explica sobre los festivales que había en el país, el boom de los artistas y sobre lo que estaba sucediendo en EE.UU. y cómo se reflejaba en su cultura.

• Oleg y las raras artes, de Andrés Duque (España)

Es un documental sobre un músico ruso, Oleg Nikolaevitch Karavaychuk, un personaje incomparable. En el filme, el pianista dice muchas frases que calan hondo, que dejan sin aliento. Es un personaje tierno y un loco que se permite ser él mismo, sin que le importe lo que digan los demás.

• La bruja, de Robert Eggers (EE.UU.).

Me gustó el tráiler. La fotografía y las actuaciones son increíbles. Una escena en particular, que vincula a la madre y la hija, me permitió hacer esa magia que a veces sucede en el cine: en el que como espectador te logra transportar al personaje.

• Bella e perduta, de Pietro Marcello (Italia)

Es ficción pero tiene algunas cosas de documental. Es un filme complejo, emotivo. Cuenta la historia de un búfalo que habla. Es una película muy emotiva. Si bien el documental te muestra cosas negativas sobre el ser humano, te enseña también otras positivas, como el personaje del polichinela que vive sus sueños y se aparta de la forma típica de vivir para no morir.

• Office de Johnnie To (Hong Kong)

Es una película china en 3D muy increíble. Es la historia de alguien que comienza de muy abajo en una empresa y que empieza a escalar. Se muestra el estrés y la competitividad entre los trabajadores, porque es tan difícil ascender y lo buscan hacer a cualquier lugar. Se explota muy bien el 3D, que lleva más allá de la experiencia de la búsqueda de lo real.

• Goodnight Mommy, de Veronika Franz y Severin Fiala (Austria)

Es una película macabra. Es la historia de unos niños, cuya madre tiene un accidente de tránsito y le tienen que operar el rostro entero. De pronto, uno de los hermanos cree que la madre que regresa a casa no es la verdadera. Y ello provoca, como espectador, creer que efectivamente no es la madre sino una impostora. Además, la fotografía es muy buena.

Dato:

La película nacional Videofilia (y otros síndromes virales), de Juan Daniel F. Molero, fue seleccionada para representarnos en la lucha por lograr una nominación a los Oscar a la Mejor Película en Idioma Extranjero 2017.

Lo que traerá el cine en el 2017

El ministro de Cultura recientemente nombrado es el cineasta y actor Salvador del Solar. Por ello, este 2017 los reflectores estarán puestos en lo que pueda hacer, sobre todo, por el séptimo arte. En ese sentido, el productor cinematográfico Paco Bardales señala algunos puntos pendientes por atender: no tenemos una ley de cine moderno, se necesitan salas de cine alternativas, una comisión fílmica, generar condiciones para hallar espacios en la TV, Internet, etc., y que otros ministerios encuentren oportunidades en el cine.

Tenga en cuenta estas seis películas extranjeras que se espera serán estrenadas en el Perú en el 2017.

Isaac León Frías, crítico de cine:

• El silencio, de Martin Scorsese (EE.UU.)

Es el nuevo filme que incluye a Liam Neeson, Andrew Garfield y Adam Driver.

• Star Wars: Episodio VIII, de Rian Johnson (EE.UU.)

Es el nuevo episodio de la saga de La Guerra de las Galaxias.

• Happy End, de Michael Haneke (Francia, Austria y Alemania)

Del reconocido director de Amour (2012). También actúa Jean-Louis Trintignant. Probablemente competirá en el Festival de Cannes.

• La La Land, de Damien Chazelle (EE.UU.)

El nuevo filme del director de Whiplash (2014), con Ryan Gosling y Emma Stone.

• Guardianes de la galaxia 2, de James Gunn (EE.UU.)

Fue una sorpresa la primera película, muy divertida. Muy lograda. Le tengo un interés especial, más que a la nueva película de Star Wars inclusive.

Adrián Saba, director de cine:

• La La Land, de Damien Chazelle (EE.UU.).

En los tráilers se ve muy buena. Además, en todos los festivales de cine le ha ido bien. Como en el de Toronto y Venecia. El director, Damien Chazelle, prometía mucho con su ópera prima Whiplash (2014) y lo he escuchado un par de entrevistas y sabe exactamente lo que quiere.

• Jackie, de Pablo Larraín (Chile, EE.UU.)

Es de Pablo Larraín, un director chileno que admiro muchísimo. No he visto todas sus películas pero las que sí, nunca fallan. Tiene además la participación de Natalie Portman, quien está voceada como la favorita para el premio Oscar (a mejor actriz). Y el tráiler se ve buenazo. Y lo que leo y escucho del filme es que el soundtrack de Mica Levi está bueno.

• La región salvaje, de Amat Escalante (México)

Es de Amat Escalante, un director mexicano que también admiro mucho y ganó en Venecia el año pasado a mejor director. Se ve buenaza, la sinopsis es peculiar además. Y los comentarios sobre el filme que he escuchado es que está súper buena. Es un director que siempre sabe lo que hace.

• Spider-man: Homecoming, de Jon Watts (EE.UU.)

Soy fan de Spider-man. Y un poco fan ciego porque la gente critica todas las películas anteriores pero a mí me parecen geniales. Y la nueva película del Hombre-Araña me emociona.

• Moonlight, de Barry Jenkins (EE.UU.)

Es una película que la crítica ha hablado muy bien de ella. Me provoca mucho verla. Me parece que es un filme más independiente de las que hemos mencionado hasta el momento y me parece que puede ser bastante especial. Las actuaciones están increíbles.

• Paterson, de Jim Jarmusch (EE.UU.)

Jarmusch tiene películas buenas que me gustan. Y el tráiler se ve bonito, se ven interesantes. Provoca ver.

Dato:

Para el crítico Ricardo Bedoya, Rosa Chumbe está entre las cinco películas más representativas de la filmografía nacional de los últimos 20 años. Tras ganar premios en el extranjero, este año será su estreno comercial en el país.