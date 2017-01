Para el dramaturgo Alonso Alegría, la mejor obra del 2016 fue Creoenunsolodios, dirigida por Nishme Súmar. “Esta obra fue la que más me ilusionó, me conmovió y me pareció estupendamente bien hecha. Tuvo muy buenas actuaciones y un montaje maravilloso que tranquilamente podrías verlo en cualquier parte del mundo o en festival. Creo que nadie va a poder superarla este año, ni el año que viene ni el siguiente. Cuando la vi, me quedé inmóvil en el asiento y no pude salir de mi asombro”, aseguró.

A continuación, dos actrices de teatro nos dicen cuáles fueron las puestas en escena que destacaron en el 2016.

Katerina D’Onofrio Dibós, actriz:

• Reglas para vivir, dirigida por Josué Méndez

Me encantó estar en esta obra porque es una comedia muy ácida y de humor negro. Además fue dirigida por un súper director.

• Mucho ruido por nada, dirigida por Chela de Ferrari

De esta puesta en escena diría que Chela de Ferrari le dio un giro hermoso a la historia. Acercó a Shakespeare a lo que estamos pasando. Tuvo un elenco de primera y la música excelente.

• Un cuento de amor israelí, dirigida por Gonzalo Tuesta

Yo recalco la gran actuación de Macla Yamada que hace un unipersonal de 1 hora y 40 minutos haciendo más de cinco o seis personajes con una verdad y entrega alucinante. Ella y Gonzalo Tuesta (el director) hicieron en esta obra una dupla increíble.

• Los regalos, de la Compañía de Teatro Físico

Fue uno de los primeros trabajos que vi de Teatro Físico y me parece que es una compañía de teatro de lo mejor que tenemos acá. Esta historia fue narrada con puro gesto, pura fisicalidad, nada de palabra hablada y te llega a convencer y a conmover con sutileza.

• El amor es un bien, dirigida por Francisco Lumerman

El conjunto de actores que aquí participaron y esta historia fueron muy sensibles. La vi dos veces y si no la vi tres fue porque no tuve tiempo pero sacó unas actuaciones llenas de mucha verdad que a mí me movieron el corazón de inicio a fin.

• Clausura del amor, dirigida por Darío Facal

Una gran obra por su desgarro, por su crudeza y por tremendas actuaciones sostenidas por dos actores con una entrega al 100% sin necesitar de nada ficcional. Era un teatro, un espacio vacío, una luz muy clara y ellos dos viviendo y conmoviendo.

Ebelin Ortiz, actriz:

• Hamlet, dirigida por Roberto Ángeles

• Mudanza, dirigida por Joáo Mota

• Qué me pongo, dirigida por Norma Martínez

• En el barrio, dirigida por Bruno Ascenzo

• Mamma mía!, dirigida por Juan Carlos Fisher

• Déjame que te cuente, dirigida por Mateo Chiarella

*Dato: *

El 2016 se conmemoró el aniversario número 400 de la muerte del dramaturgo inglés William Shakespeare y el Perú le rindió un merecido homenaje con las puestas en escena Hamlet y Noche de Reyes en el C. C. Británico.

“Los dramaturgos se están animando a dirigir y, para mí, eso es muy importante”, sentencia el dramaturgo Alonso Alegría. En ese sentido, espera que, para este 2017, el 50% de todas las obras que se estrenen en Lima sean recién escritas por un autor vivo y presente, como lo fue en los grandes momentos del teatro.

“Eso le da al público una emoción, vibración e identificación especial, ver algo que nunca antes vio. A eso estamos apuntando y estamos avanzando bien hacia esa meta”, señala el dramaturgo.

A continuación, seis dramaturgos peruanos que no hay que perder de vista en el 2017.

Alonso Alegría, dramaturgo:

• Ángelo Condemarín

Ha estrenado Operación Réquien, un picante y revoltoso drama político-satírico y este 2017 estrena Tu Madre, La Concha, una farsa familiar cómica y tierna con mucho qué decir.

• Luis León

Tiene un montaje de La cautiva entre pecho y espalda, estrenará otra obra en La Plaza este 2017 y está escribiendo una obra nueva. Pepo fue una de las revelaciones de los últimos años con una pluma muy inspirada dentro de una dimensión histórica muy valiosa.

• Patricia Romero

Nos trajo hace un par de años Katrina Kunetsova y el clítoris gigante y ahora tiene lista una pieza poética que alude a nuestra más trágica historia reciente con ternura y esperanza.

• Daniel Amaru Silva

Ha ganado todos los premios de dramaturgia que se otorgan en el Perú con las obras ¿Eres tú pequeño?, Cruzas la calle y Salir. Esperamos que en el 2017 Daniel comience de nuevo a ganar los todos premios que existen. Su inmenso talento lo merece.

• Carlos Portugal y Daniel Fernández

Son dos dramaturgos nunca estrenados todavía y van a dar la sorpresa este 2017. Ojo con ellos dos. Y el Perú será más Perú porque habrá más teatro peruano.

César de María, dramaturgo:

• Diana Gómez Muñoz

Es destacada por su persistencia en la comedia y su intención de integrar la crítica social a sus textos frescos.

•Daniel Subauste

Destaca por la creatividad que muestra en productos para distintos formatos y públicos.

• Federico Abrill

Trabaja como un obrero para distintos grupos, alternando géneros y formas diferentes sin perder el brillo.

• Anahis Beltrán y Paola Vicente Chocano

Sus primeros estrenos auguran profundidad y riqueza teatral.

•Franco Iza

Su trabajo es reconocido por la intensidad que tienen sus personajes y la juventud con que empieza.

Dato:

El festival de nuevas voces de la dramaturgia Sala de Parto alista su quinta edición y el Festival de Teatro Peruano Norteamericano va por su decimocuarta edición. Ambas, importantes vitrinas para los nuevos dramaturgos.