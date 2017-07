Que Kevin Johansen llegue a Lima ya no es novedad. Preocúpense cuando no venga. Pero cada vez que nos visita alborota a sus seguidores e incluso a quienes no lo son. Así el año pasado logró sold out en su presentación en nuestra capital.

Sí, el cantante de ‘Cumbiera intelectual’ se presenta este 23 de setiembre en el Gran Teatro Nacional. La preventa de entradas se realizará a partir de este 8 de julio, desde la medianoche vía Atrápalo.pe, con 15% de descuento y opción de elegir butacas.

Sin nuevo disco a la vista, Kevin Johansen sigue teniendo como principal carta de presentación el álbum ‘Mis Américas, Vol. ½’ (2016), que obtuvo tres nominaciones a los Latin Grammys, entre ellas a la ‘Mejor Canción del Año’ y al ‘Mejor Disco de Cantautor’.

El amigo (y ex socio de escenario) de Liniers también participó el año pasado en el disco ‘A Chabuca’, una producción dedicada a la reconocida cantautora peruana, dirigida por Mabela Martínez y Susana Roca Rey, en la que también colaboraron artistas como Rubén Blades, Ana Belén, Joaquín Sabina y Jorge Drexler.

➤ “En Arequipa es notorio el desprecio que hay por la cumbia”

Ya saben, Kevin Johansen –con ocho discos encima– y su banda The Nada están de vuelta. Solo esperamos que no se olviden de las canciones del divertido álbum ‘Sur o no sur’.