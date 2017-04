Las compañías de entretenimiento ‘Kodansha’ y ‘Production I.G’ han anunciado que están realizando un nuevo anime de ‘Ghost in the Shell’, pese a la mala recepción de la película protagonizada por Scarlett Johansson.

La historia del popular manga de Masamune Shirow se mantendrá vigente con esta nueva adaptación anime que será dirigida por Kenji Kamiyama (‘Ghost in the Shell: Stand Alone Complex’) y Shinji Aramaki (‘Appleseed’).

Cabe señalar que ‘Production I.G’ es la compañía que se ha encargado de todas las adaptaciones en anime de la publicación que existen hasta el momento de ‘Ghost in the Shell’, incluidas las películas anime estrenadas en 1995 y 2004.

Según informa Animenewsnetwork, hasta el momento no se ha especificado si se tratará de una serie o una película animada, tampoco se dio información sobre la posible fecha de estreno.

Te puede interesar