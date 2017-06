Festival internacional de Cine Lima Independiente regresa en su séptima edición

Por diez días, varias salas de cine de Lima, Arequipa, Cusco y Chiclayo proyectarán lo más reciente del séptimo arte contemporáneo. Se trata de la séptima edición del Festival de Lima Independiente, que llega con más de 100 películas nacionales e internacionales. Todas libres de las fórmulas tradicionales de hacer y ver el cine.

“El festival es una plataforma de exhibición para nuevos realizadores nacionales. Sobre todo para directores que intentan ir más allá del lenguaje convencional cinematográfico. En el caso del cine internacional, es una ventana que permite ver solo una parte de lo más interesante que se realiza afuera del país”, nos comenta Alonso Izaguirre, director de Lima Independiente.

Además de las competencias Internacional, Peruana e Iberoamérica, ahora el evento contará con la sección Fronteras Destruidas, en la que se proyectarán 19 filmes de cine experimental dirigidos por mujeres.

Izaguirre explica que siempre han tenido en cuenta que la presencia femenina es minoritaria, por lo que su participación en este segmento, “que toca temas muy frontales”, es una forma de cambiar las cosas.

El evento contará también con Diálogos (sección no competitiva) y una retrospectiva a la directora letona Laila Pakalnina, quien se caracteriza por tener “una propuesta heterodoxa”, acorde al tono del Lima Independiente, explica Izaguirre.

Son días de cine con fórmulas diferentes a lo que estamos acostumbrados. Una invitación a conocer aún más del gran mundo del séptimo arte.

“Un festival que rompe esquemas”, indica el cineasta Diego Ruíz

Para mí, fue superimportante presentar mi corto ‘Zoom Back’ en el Festival de Lima Independiente el año pasado. Lo grabé en las calles de Pueblo Libre con una cámara miniDV en 2009. Filmé varias secuencias de mi distrito y, años después, las junté en un corto. Participar fue gran oportunidad de difusión de mi trabajo.

El festival es uno de los más inclusivos porque aceptan filmes que son difíciles de ver en otros eventos de cine. Se proyectan películas que el público no está acostumbrado a ver. En casos, no conocen que existe este tipo de trabajos ni que hay cineastas que realizan estas producciones que son muy distintas al cine de Hollywood o al cine peruano más comercial.

Es importante porque con la llegada de la tecnología y efectos especiales, se está acostumbrando a ver solo esas fórmulas. Películas como las del festival rompen los esquemas y nos dejan ver otro tipo de narrativas. Además, ello permite que nuevos cineastas peruanos exploren el lenguaje del cine, desde sus puntos de vista muy personales.

El corto ‘Zoom Back’ de Diego Ruiz se puede ver en el siguiente enlace:

Datos

- En Proyecciones Especiales, se presentarán ‘La muerte de Luis XIV’ de Albert Serra, el 2 de julio a las 8:30 p.m. en la Sala Armando Robles Godoy.

- También se proyectará ‘On the Beach at Night Alone’ de Hong Sang-soo en la Sala Armando Robles Godoy, el 5 de julio a las 7 p.m.

- El filme con el que se inaugurará el Festival Lima Independiente es ‘Yourself and Yours’ de Hong Sang-soo. En la Sala Armando Robles Godoy, el 29 de junio a las 8 p.m.

- El festival se clausura con la película ‘Le parc’ de Damien Manivel. En la Sala Armando Robles Godoy, el 29 de junio a las 8:30 p.m.

- En la Competencia Peruana participarán ‘Inefable’ de Yhan Chávez (el 6 de julio en el C.C. España a las 7 p.m.), ‘El operador’ de Diana Tupiño (el 6 de julio en el C.C. España, a las 7 p.m.), ‘Pareciera que amanece’ de Mateo Krystek (el 7 de julio en el C.C. España, a las 7 p.m.).

- También competirán los filmes peruanos ‘El silencio es otro’ de Jorge Ruesta (el 7 de julio en el C.C. España, a las 7 p.m.), ‘A quien corresponda’ de Carlos Benvenuto (el 7 de julio en el C.C. España, a las 7 p.m.), ‘Cronos y Tánatos’ de Marco Alvarado (el 7 de julio en el C.C. España, a las 7 p.m.) y ‘Q’ellucha’ de Marco Panatonic (el 7 de julio en el C.C. España, a las 7 p.m.).

- Por la sección Foco Japón contemporáneo se proyectarán ‘Poolsideman’ de Hirobumi Watanabe (el 1 de julio, en el C.C. Peruano Japonés, a las 7 p.m.), ‘Out There’ de Takehiro Ito (el 3 de julio, en el C.C. Peruano Japonés, a las 7 p.m.), ‘The Name of the Whale’ de Fumito Fujikawa (el 2 de julio, en el C.C. Peruano Japonés, a las 4 p.m.) y Ama-san, de Claudia Varejao (el 4 de julio, en el C.C. Peruano Japonés, a las 7 p.m.).

- Entre los filmes que se proyectarán en la sección Fronteras Destruidas están ‘025 Sunset Red’ de Laida Lertxundi (EE.UU.), ‘Atlante 1783’ de Maria Giovanna Cicciari (Italia), ‘Bad mama, who cares’ de Brigid McCaffrey (EE.UU.), ‘La inundación mañana’ de Stella Ahn (México), ‘Ladridos’ de Gabriela Domínguez Ruvalcaba y Yuji Kodato (Cuba), ‘Revés del Tiempo’ de Muki Sabogal (Perú), ‘Video Antillano’ de Monica Rodriguez (Puerto Rico), Um campo de aviacao, de Joana Pimenta (Portugal), y más.

- Les dejamos a continuación la programación completa del Festival Lima Independiente:

- Los costos de entrada general para la Sala Armando Robles Godoy es de S/8 y para el MALI de S/10.

- Las proyecciones en el C.C. España, C.C. Peruano Japonés y Ventana Indiscreta son gratuitas.

