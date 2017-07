Existe el prejuicio de que la danza está más asociada a motivaciones netamente estéticas y que, más bien, abandona las reflexiones de fondo. El reconocido Festival Internacional de Lima Danza Nueva, más bien, apuesta por lo segundo.

Y en su edición número 29 nos ha presentado desde Bárbaro de Franklin Dávalos, que explora la capacidad creadora y destructiva del ser humano, hasta la Compagnie ex nihilo (Francia) y su puesta en escena ‘Paradise is not enough’, que se presenta a la próxima semana.

“Este año las compañías que se han acercado han tenido propuestas de diversa índole, pero hay que destacar la reflexión política-social de varias puestas en escena”, nos dice José Avilés, jefe de Artes de Escénicas de la Gerencia Cultural del Icpna Internacional de Lima Danza Nueva, institución que realiza este importante encuentro.

El festival, que dura más de un mes y a la próxima semana llega a su fin, presenta esta noche a la Compañía Nacional de Danza Contemporánea de Argentina (CNDCA), que pondrá en escena dos piezas: ‘Tensión espacial’ y ‘8 pies’.

“Su lenguaje artístico mezcla lo teatral, el movimiento. Me parece que es una propuesta que va a gustar mucho al público”, asegura Avilés.

Como ya lo señalamos líneas atrás, el cierre del festival viene con la presentación de la compañía francesa. “Tiene un enfoque social, parte de una perspectiva de la crisis económica que actualmente vive Europa y cómo las fronteras, lo ilegal y lo legal, terminan viéndose trastocadas”, explica el representante del Icpna.

El festival ya mira a su edición número 30 del próximo año. Avilés adelanta que alistan diferentes alianzas con distintas instituciones para ampliar la programación y tratar de involucrar otros contenidos que aporten al sector de la danza contemporánea, sobre todo enfocado en la formación de públicos.

DATOS

La compañía argentina se presenta desde hoy hasta el sábado. Auditorio Icpna Miraflores (Av. Angamos Oeste 120). Boletería: S/53 y S/22.

Del 13 al 15 de julio va la compañía francesa. Y la clausura será el domingo 17, que tendrá la presentación especial del Ballet Nacional del Perú, dirigido por Jimmy Gamonet, importante coreógrafo nacional.