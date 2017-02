Depeche Mode y Blondie anuncian las fechas de lanzamiento de sus nuevos discos

Dos grupos históricos anunciaron las fechas de lanzamiento de sus nuevos discos. La banda británica Depeche Mode (1980) lanzará este viernes el sencillo “Where’s the revolution”, primer anticipo del que será su nuevo disco, titulado “Spirit” y que se publicará el 17 de marzo.

“Estamos excepcionalmente orgullosos del sonido y la energía de ‘Spirit’”, dijo el vocalista Dave Gahan en el encuentro con los medios celebrado el pasado mes de octubre en Milán, cuando presentaron la gira internacional que seguirá a este lanzamiento, informó la agencia Efe.

El nuevo álbum ha sido producido por James Ford, miembro de Simian Mobile Disco y colaborador de otros artistas como Foals, Florence & The Machine y Arctic Monkeys.

Se trata del primer material inédito de Depeche Mode en cuatro años, los transcurridos desde la publicación de “Delta machine” (2013).

“Spirit” (Sony Music) es el decimocuarto álbum de estudio de una larga carrera que arrancó con “Speak & Spell” (1981) y que alcanzó su mayor reconocimiento con “Music for the Masses” (1987) y “Violator” (1990), el trabajo más vendido de su carrera.

EL REGRESO DE BLONDIE

En tanto, el grupo norteamericano Blondie (1974) anunció a través de su discográfica la publicación, a partir del 5 de mayo, de un nuevo álbum llamado “Pollinator” que, según la nota de prensa, representa “una perspectiva moderna del sonido clásico y vintage” de esta banda.

“Es un festival de sonido y color musical; sus 11 canciones representan la continuación de una historia musical de más de 40 años”, señala BMG en su comunicado sobre el retorno del grupo.

Producido por John Congleton (conocido por sus trabajos previos a las órdenes de St. Vincent, John Grant, War On Drugs o Anna Calvi), los créditos de las canciones incluyen aportaciones de numerosos autores conocidos y de prestigio, como Johnny Marr (The Smiths), Sia, el rapero Dev Hynes, Charli XCX y Nick Valensi (The Strokes).

El estudio neoyorquino The Magic Shop, donde se gestaron los dos últimos álbumes de David Bowie, acogió la preparación de este disco, del que ya se puede escuchar en streaming y descargar en formato digital su primer sencillo, “Fun”, coescrito por Dave Sitek (TV On The Radio).

Con unas ventas estimadas de 40 millones de copias vendidas en todo el mundo, la discografía de Blondie se compone hasta el momento de diez discos de estudio, desde “Blondie” (1976) hasta “Ghosts of Download” (2014).