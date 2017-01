Carlos Llerena presenta lo mejor de su obra en 'Fibra y acero: Antología xilográfica'

Mijail Palacios Yábar @mijailpy

Lo primero que a uno le provoca luego de revisar con especial atención el libro Fibra y acero: Antología xilográfica, del artista Carlos Llerena Aguirre (Arequipa, 1952), es arrancar las hojas, decir: ¡tengo un Llerena! y enmarcarlo. Sí, estimado lector, acaba de leer una herejía, un impulso. Pero es producto de la emoción frente a la satisfacción de tener en nuestras manos tremendo trabajo: por la dimensión en la que es publicado, calidad y placer de tenerlo en un lugar visible. Claro, solo es un impulso frustrado, indebido. “Yo hice este libro pensando hasta en eso”, nos confiesa entre risas Llerena.

La publicación recoge los trabajos presentados en la muestra que exhibió en el Icpna como parte de la 5 Bienal Internacional de Grabado, así como muchas otras de sus obras, enriquecida con varios ensayos que exploran su arte. Una panorámica de su trabajo en 45 años.

Llerena radica en los Estados Unidos, donde ha trabajado en su faceta de ilustrador para diarios como The New York Times, Washington Post o Chicago Herald, además de su labor como catedrático permanente de la Universidad de Miami, en Florida. Ha representado al Perú y a EE.UU. con sus xilografías en bienales internacionales de Noruega, Suiza e Italia. Y sus grabados están en la colección permanente de The Library of Congress, en Washington.

FAUNA , RETRATOS , RAÍCES

La obra de Llerena está divida, básicamente, en cinco capítulos en más de 250 páginas. Desde ‘Fauna’, donde destaca la imagen de un águila, que es un linóleo para The New York Times; ‘Retratos’, con personajes como Toulouse Lautrec y Sacco and Vanzetti; ‘Raíces Andinas’, que entre otras obras resalta el Ciego de Apurímac, un linóleo de 1975; ‘Future Dreams’ (libro objeto); hasta ‘Metáforas: crónicas ilustradas’, que incluye la gráfica La Muerte, que Llerena realizó para la agencia de publicidad Ogilvy & Mather.

El crítico de arte y curador Manuel Munive señala con precisión sobre el trabajo del arequipeño: “Una obra de alta exigencia técnica, prolífica y estéticamente coherente”. Y el artista nos dice: “Yo quería un libro para la posteridad”. Llerena lo ha logrado.

DATO

El libro Fibra y acero: Antología xilográfica se puede adquirir en la Tesorería (2do piso) del Icpna de Miraflores (avenida Angamos Oeste 120), al precio de S/70.