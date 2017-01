'Búmm! Historieta y humor gráfico en el Perú': Del libro a la galería

Mijail Palacios Yábar @mijailpy

Primero fue el libro. “BÚMM! Historieta y humor gráfico en el Perú (1978-1992)” es el proyecto conducido por el historiador del arte Alfredo Villar, quien en diciembre último presentó una impecable publicación de más de 200 páginas, que reúne el trabajo de reconocidos caricaturistas e historietistas como Juan Acevedo, Marisa Godinez, Dare Dovidjenko, Alonso Núñez, Carlín, Pepe San Martín, Canabis, entre otros.

Y ahora la muestra. Ese importante material histórico podrá ser apreciado (y disfrutado) desde hoy en la exposición que lleva el mismo nombre del libro.

Para Villar, el periodo 1978-1992 nos dejó una generación brillante. Al mismo tiempo, es un momento histórico clave para el país: empieza la crisis de la dictadura militar de Francisco Morales Bermúdez, la apertura de una supuesta libertad con el gobierno de Fernando Belaunde Terry (1980-1985), la llegada del aprismo al poder con Alan García (1985-1990) y el autogolpe de Alberto Fujimori (1992), cuando según Villar, el humor gráfico entró en crisis.

“Es el periodo dorado del humor gráfico peruano, donde verás la mejor obra de Heduardo, Carlín, Alfredo, Marcos, Alonso Núñez. Una especie de lección de la historia del Perú en un momento crucial”, nos dice el historiador y remarca que también representa una paradoja: es la época de la guerra interna, de tragedia nacional, pero a la vez el humor estalló.

Segunda parte

Villar adelanta que este proyecto continúa. La época 1992-2001 será motivo para otro libro y una nueva muestra sobre cómo funcionaron el humor gráfico y la historieta en los años de la dictadura.

“La diferencia es que el primer periodo no es de mucha historieta, pero el segundo sí, la generación de Jesús Cossio, Lucho Rossell, Miguel Det, la época de oro de la historieta peruana”, señala. Por lo pronto, no se pierda la muestra y vaya por el libro. Ambos, testimonios potentes (y, por qué no, divertidos) de la historia del Perú.

Tenga en cuenta

Hoy, 8 p.m., se inaugura la muestra. Va de martes a domingo, de 10 a.m. a 10 p.m. Sala Luis Miró Quesada Garland (Av. Larco 450, Miraflores). Libre.

En la exposición podremos ver 38 piezas gráficas originales de la época.

Dato

La publicación del libro fue financiada por la Comunidad Europea mediante una beca del CRIC (Cultural Narratives of Crisis and Renewal).