'Animatissimo': “La idea es romper el vacío que hay entre los que son aficionados al anime y a la música sinfónica".

Lo mejor que sabe hacer la música es unir. Derribar esas fronteras de qué música es mejor que otra. Y el espectáculo Animatissimo apunta en esa dirección, porque logra reunir en un mismo escenario la música de anime y videojuegos, y la académica.

De esa forma, este 3 y 5 de febrero, la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil Bicentenario (OSNJB) interpretará melodías de los animes más populares de la década de 1970, como Candy Candy y Marco; música de videojuegos clásicos como Súper Mario Bros., Final Fantasy y The Legend of Zelda; y composiciones de otros animes y videojuegos de gran arraigo popular como Lady Oscar y Shadow of the Colossus, entre otros. Un programa de una hora y media que celebra la efervescente cultura anime y gamer en el Perú. Todo, en el Gran Teatro Nacional (Javier Prado Este 2225, San Borja).

“La idea es romper el vacío que hay entre los que son aficionados al anime y los videojuegos y que de repente nunca han ido a un concierto sinfónico, y juntarlos con los que son aficionados a la música sinfónica. Así, ambos descubren estos dos mundos que no son tan distintos”, nos dice Gabriel Vizcarra, quien encabeza el proyecto Animatissimo y será el director invitado de la OSNJB.

El espectáculo inicialmente estaba programado para una fecha, pero logró agotar las entradas en pocos días y tuvieron que programar una más, que será este domingo. Prometen calidad y nostalgia.

Las entradas (de S/15 a S/60) para la segunda fecha ya están a la venta en Teleticket (Wong y Metro) y en la boletería del teatro.

