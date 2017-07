10 películas LGTBI para ver después de la Marcha del Orgullo

El pasado 25 de junio varios países del mundo celebraron la marcha del orgullo LGTB y hoy, el evento se realizará en Lima. Una ocasión en la que lesbianas, gays, bisexuales y transexuales salieron a las calles para expresar sin miedo alguno, su orientación sexual y también exigir la tolerancia e igualdad de derechos ante todos.

► Cineclub de la Universidad Cayetano Heredia proyectará la película ‘Ciudades de la llanura’

Por ello, en conmemoración al Orgullo LGTB preparamos una lista de películas sobre esta temática que abordan los problemas que afrontan los miembros de esta comunidad pero también la celebración de ser parte de un grupo humano tan igual a todos y que merece nuestro entero respeto.

1. Contracorriente (2009)

Película dirigida por el peruano Javier Fuentes León y protagonizada por Cristian Mercado, Manolo Cardona y Tatiana Astengo. La historia toma lugar en Cabo Blanco y se centra en la historia de Miguel (Mercado) y Santiago (Cardona), dos amantes que ocultan su relación de su pueblo y de Mariela (Astengo), esposa y madre del hijo de Miguel. Un incidente causa la muerte de Santiago, quien se aparece como fantasma solo ante los ojos de Miguel debido a que no puede descansar en paz.

Pese a que nadie más ve a Santiago, ambos asumen una relación que es invisible para todos los demás. La momentánea felicidad y libertad de ambos se verá luego acechada por el prejuicio del pueblo y afectará principalmente a Miguel, su familia y hasta Santiago.

2. Boys don’t cry (1999)

Hilary Swank protagoniza este filme que le valió el Oscar y Globo de Oro a mejor actriz. Swank interpreta a la transgénero Teena Brandon, quien por deseo de ser hombre, un día decide cortarse el pelo, ocultar sus senos con un vendaje apretado y cambiar su nombre a Brandon Teena. Así inicia una nueva vida en Nebraska, sin embargo, la tragedia no estará lejos de su vida.

El filme dirigido por Kimberly Peirce está basado en la vida de Brandon Teena. Su vida además fue también tema de enfoque en el documental ‘The Brandon Teena Story’ que trata la discriminación médica y legal que llevaron a la muerte de Brandon.

3. Hedwig and the Angry Inch (2001)

Musical protagonizada, dirigida y escrita por John Cameron Mitchell que narra la historia de Hedwing (Cameron), un chico alemán que se realiza una operación de cambio de sexo que le permitió casarse con un soldado americano y vivir en libertad al otro lado del Muro de Berlín. Empero, el procedimiento salió mal y mantuvo una “pulgada irritada” (angry inch).

Años después, Hedwig decide formar su propio grupo de rock y conoce a Tommy Gnosis (Michael Pitt), un joven que luego se vuelve su amante y gran amor. Sin embargo, lo abandona y además se apropia de sus canciones, un hecho que lo lleva a convertirse en una gran estrella de rock. Es así que Hedwig y su banda The Angry Inch, realiza una gira siguiendo a Tommy tocando grandes canciones (recomendadas) mientras cuenta la historia de su vida.

4. Carol (2015)

Es Nueva York en los años 50 y Therese Belivet (Rooney Mara) conoce a la elegante y sofisticada pero infeliz Carol Aird (Cate Blanchett). Su encuentro origina gran atracción mutua, lo que provoca un cambio radical en sus vida.

El filme de Todd Haynes fue muy reconocido por la crítica, especialmente por la actuación de Mara y Blanchett, quienes fueron reconocidas y nominadas a varios premios, entre ellos, el Oscar y Globo de Oro.

5. Cuatro bodas y un funeral (1994)

Hugh Grant interpreta a Charles, quien junto a sus amigos, asiste a una boda en la que conoce a Carrie (Andie Macdowell). Ambos se enamoran a primera vista y cruzarán sus caminos en diferentes matrimonios a los que ambos son invitados.

Si bien la historia es sobre Charles, los personajes de Gareth y Matthew, toman gran relevancia con la muerte del primero, un hecho trágico que logra revelar a los demás personajes el significado del amor verdadero.

En la escena del funeral, Matthew (John Hannah) recuerda a su pareja recitándole el poema ‘Funeral blues’ de W.H. Auden. Un fragmento dice así: “Él era mi norte, mi sur, mi este, mi oeste. Mi semana de trabajo y mi domingo de descanso. Mi mediodía, mi medianoche, mi conversación, mi canción. Pensé que el amor duraría por siempre, pero me equivoqué”.

Aquí la gran escena:

6. La vie d’Adèle (2013)

Filme de alto contenido erótico protagonizado por Adèle Exarchopoulos y la chica Bond Léa Seydoux, y basado en la novela gráfica escrita por Julie Maroh. Se sigue la historia de Adèle (Exarchopoulos), una chica de 15 años con dudas sobre su sexualidad y también su vida. Eventualmente conoce a la universitaria de pelo azul Emma (Seydoux), de quien se enamora y con quien entabla una relación en la que Adèle tiene su despertar sexual. Así, conoce un mundo nuevo lleno de arte y diversión pero, eventualmente, la lleva a la frustración y desgaste.

Conforme pasan los años, ambas se alejan pero Adèle continua enamorada de Emma, quien ha iniciado una nueva relación. El filme es dirigido por Abdellatif Kechiche y participó en varios concursos como Cannes (ganó la Palma de Oro a mejor película) y César (mejor actriz revelacíón a Exarchopoulos).

7. Beginners (2010)

Sigue la historia de Oliver (Ewan McGregor) quien tras la muerte de Hal, su padre (Christopher Plummer quien ganó el Oscar por este rol), trata de continuar su vida. Oliver recordará durante el filme, los momentos en los que Hal logró su felicidad tras confesar su orientación sexual, pese a su edad, el inicio de una relación con un hombre más joven que él y cáncer en fase terminal.

A la vida de Oliver llega Anna (Melanie Laurent) una actriz a quien conoce en una fiesta y es la única persona que se da cuenta lo mucho que lo afecta su pérdida. No dejen de escuchar su soundtrack.

8. Mullholland Drive (2001)

La película del director de culto, David Lynch, es considerada como la mejor del siglo XXI por la BBC y es protagonizada por Naomi Watts y Laura Elena Harring.

Se sigue la historia de Betty Elms (Watts), una aspirante a actriz que llega a Los Ángeles para buscar convertirse en una estrella de cine y se aloja en el departamento de su tía. Es ahí en donde conoce a Rita (Harring), una hermosa y atractiva mujer que sufre amnesia luego de un accidente causado en la calle Mulholland Drive tras una persecución que buscaba acabar su vida.

Eventualmente, ambas deciden investigar quién es Rita y cómo llegó hasta allí. Y surge una relación. Lo que ocurre en el filme, es indescifrable hasta el día de hoy por muchos. Y ese es uno de los grandes atractivos del filme.

9. Brokeback mountain (2005)

Los grandes Heath Ledger y Jake Gyllenhaal son dirigidos por Ang Lee en una historia de amor y tragedia que toma lugar en un verano de 1963. Ennis Del Mar (Ledger) y Jack Twist (Gyllenhaal) son dos vaqueros que se conocen mientras hacen fila para ser contratados por un ranchero. Ambos aspiran a conseguir un trabajo estable, casarse y formar una familia.

Sin embargo, cuando los envían a cuidar ganado a la montaña Brokeback, surge un sentimiento de camaradería que lleva luego al amor. Al concluir el verano, tienen que abandonar la montaña y seguir caminos diferentes, construyendo una familia. Sin embargo, la atracción y el amor entre ellos continuará.

10. Being John Malkovich (1999)

Gran filme escrito por el genio Charlie Kaufman (el mismo de ‘Eternal sunshine of the spotless mind’, ‘Anomalisa’) y dirigido por Spike Jonze (‘Her’, ‘Where the wild things are’). Trata la historia de Craig Schwartz (John Cusack) un titiritero con gran talento pero siente que su vida no tiene rumbo alguno. Vive insatisfecho con Lotte (una irreconocible Cameron Diaz) quien trabaja en una tienda de animales y está obsesionada con su trabajo.

Craig consigue encontrar trabajo en la planta 7.5 del edificio Mertin-Flemmer en Manhattan, ahí conoce a la sofisticada, atractiva y misteriosa Maxine Lund (una gran Catherine Keener) de quien se enamora inmediatamente. En ese raro piso, encuentra una pequeña puerta que le da acceso a un pasillo secreto que le jala y que le permite acceder al cerebro del John Malkovich.

Con sus habilidades de titiritero, Craig logra controlar al reconocido actor y empieza a lucrar de ello junto con Maxime y Lotte. Pese a que le confiesa su amor, Lotte y Maxime se enamoran, un hecho intolerable para Craig quien buscará impedir esa relación.

Te puede interesar