Wilfredo Zamora habla de José Yactayo: "Me deshumanicé.... No sabía que él estaba metido en el periodismo"

Shirley Avila

Asustado, aunque por momentos parece una persona de sangre fría. Su perfil psicológico da cuenta de que es manipulador. Wilfredo Zamora, el estudiante que descuartizó al periodista José Yactayo y luego trató de desaparecer los restos, declaró a la Policía que está en graves problemas.

Tras confirmarse que conoció a Yactayo el jueves 23 de febrero en la red social gay Manhunt y contar que se citaron para el sábado 26 de febrero en su departamento de Breña, el joven -que ha dado varias versiones sobre el somnífero que hizo beber al periodista-ofreció esta declaración, a la cual accedió Perú21.

“Estoy en graves problemas, no sé qué es todo esto, no sé qué pasó, de la noche a la mañana todo cambió, me deshumanicé, hice lo peor que se le puede hacer a un ser humano que es descuartizarlo, en ese momento no pensé, no sabía qué hacer con el cadáver, mi única alternativa fue desaparecerlo, no sabía quién era esta persona, desconocía que él era un personaje mediático y *que estaba metido en el periodismo”, dijo Zamora.

La Policía ha determinado que en compañía del empresario Aldo Cáceda, de 69 años, Zamora abandonó los restos del periodista en diversas partes de Lima. Se pudo conocer que empleó tres armas para descuartizar el cuerpo en ocho pedazos, los cuales guardó en un refrigerador.

