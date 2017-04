Wilfredo Pedraza asegura que Ollanta Humala no recibió dinero de Jorge Barata o Marcelo Odebrecht

Wilfredo Pedraza, abogado de Ollanta Humala, se pronunció la tarde de este miércoles sobre la declaración de Marcelo Odebrecht, quien aseguró que le dio al ex presidente US$ 3 millones para financiar su campaña presidencial del 2011, en la que finalmente salió elegido mandatario.

Pedraza dijo a Canal N que la información es exactamente la misma que anteriormente fue revelada por los medios. “Se trata de aportes para campaña, algo muy diferente a lo que tienen otras personas”, manifestó, tras reiterar que Jorge Barata y Marcelo Odebrecht mienten sobre la entrega de dinero al Partido Nacionalista.

“Se trata de información que ya antes había brindado Barata”, manifestó el abogado del ex presidente, tras resaltar que no existen cuentas que confirmen lo dicho por el ex hombre fuerte de la constructora o por el mismísimo Marcelo Odebrecht.

Así, el defensor de Humala insistió en decir que no había nada nuevo en la noticia.

El defensor legal de Humala insistió en decir que las agendas (de Nadine Heredia) no tienen ninguna relación con lo dicho por Barata.

