Visualización de video en 3D hundiría al agresor sexual de discoteca Fuego

Las investigaciones en torno al supuesto caso de violación a una joven en una discoteca de Santa Anita prosiguen su curso con la captura del presunto agresor, Jhon Taylor Pizarro Coronel. En tanto, y aunque la víctima aún no ha sido identificada y no ha presentado denuncia contra su atacante, en la siguiente nota el abogado penalista, Roberto Miranda, dialogó con Perú21 y detalló cómo deberá proceder la justicia a favor de la supuesta agraviada.

“Actualmente, el delito de violación según el artículo 171 del Código Penal no exige denuncia por parte de la persona ultrajada. Esta se da a partir de que el delito es perseguible de oficio, es decir, puede ser formulada por la Policía, el Ministerio Público o un vecino de la agraviada. Es suficiente con ello y así se ha dado en la práctica”, expresó Miranda a Perú21.

Al no ser necesaria la presentación o ratificación del delito por parte de la joven, prosigue la investigación que realizará el Ministerio Público , quienes deberán proponerle pruebas contundentes al juez que acrediten si hubo o no delito de violación. “En ese sentido, el protocolo exige la práctica de una prueba psicosexual para conocer qué tipo de trauma o shock emocional guarda la víctima con respecto al acto y la prueba toxicológica para saber si tiene adicciones a las drogas o al alcohol”, señaló el abogado.

Visualización en 3D hundiría a supuesto agresor

“Pero al no conocerse la identidad de la joven, la única prueba con que se cuenta es el video difundido en redes. Para hallar de forma concluyente si cometió tal acto o no, este deberá ser sometido a una visualización y procesamiento en 3D, que es como una especie de rayos X que se realizará al acto en sí y por la cual se pueden definir si hubo o no violación sexual. Actualmente, sí existe este tipo de tecnología en el Perú. Ahora, si la víctima aparece y lo imputa como su agresor, el ingreso a prisión del agresor sería inevitable”, destacó el letrado.

En tanto, y basándose en el video, el abogado indicó que no pudo haber consentimiento, coartada que ha esgrimido la defensa del supuesto agresor. “Pues se observa que la joven esta en total estado de inconsciencia. La segunda coartada que puede ofrecer el supuesto agresor es que no se dio el acto que se le imputa… sin embargo, solo el examen exhaustivo del video determinará qué ocurrió realmente”, expresó el abogado.

No puede ser revictimizada

De ser hallado culpable, el violador de la discoteca Fuego purgaría una condena máxima de 19 años de prisión efectiva. “Sin embargo, si la prueba no lo incrimina, solo sería denuncia por actos contra el pudor y la pena por ello, es de 4 años”, sostuvo el abogado, quien además aseguró que la justicia protege la identidad de la presunta agraviada. “Incluso, esta no puede ser revictimizada, es decir, no puede solicitarse ni siquiera el recordaris del hecho”, indicó finalmente.

