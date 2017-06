Violación difundida en Facebook: "No hay fiscales especializados en delitos informáticos"

Una menor de edad de 15 años fue violada por aparentemente dos sujetos que la llevaron con engaños a un cuarto de hotel ubicado en la región de Tacna. No contentos con ello, el ultraje fue grabado y posteriormente subido a Facebook.

Ante este nuevo caso de una violación difundida a través de redes sociales, Perú21 conversó con Erick Iriarte, abogado penalista que fue consultado por este caso que ha indignado a varios porque uno de los agresores fue puesto en libertad.

Como consigna el reportaje de Punto Final, Diego Armando Huilca Vilca (19) está como no habido luego de que la jueza Indira Condori dispusiera no privarlo de su libertad, caso que no sucedió con su cómplice quien fue capturado y por orden de otro juez, fue recluido en un centro correccional de Arequipa.

“Lo que yo asumo es que la jueza determinó que no hubo la identificación plena de la persona. Quizá no tuvieron las herramientas tecnológicas para poder saber quién era el otro sujeto. Muchos de estos casos el problema es la identificación”, argumentó Iriarte.

El especialista señaló que si estos problemas con la justicia ocurren es porque “no hay fiscales ni jueces especializados en informática, tenemos muy pocos peritos entrenados en estos temas”.

De acuerdo con el informe del dominical, la letrada dio libertad a Huilca Vilca porque “no había peligro de fuga” y porque “no había elementos de convicción que lo relacionara con el hecho”. Además, se supo que él fue quien subió el video de la violación a Facebook, pero a través de la cuenta del otro inculpado.

El Convenio de Budapest

Iriarte, respecto a este tema, aclaró que estos inconvenientes se podrían haber evitado si es que el país se suscribiera a un importante convenio que tiene como finalidad combatir cualquier delito que se cometa a través de Internet o redes sociales.

“Lo que siempre hemos reclamado durante años es que el Convenio de Budapest sobre cibercrimen aún no es adherido por el Perú y es algo que tiene como 16 años de vigencia”, señaló a este diario.

“Tiene que haber identificación plena porque, a menos que lo hayan capturado al violador in fraganti, la presunción de inocencia es completa hasta que no sepa exactamente quién es el autor del delito”, recalcó.

Tenga en cuenta:

Los delitos que se habrían cometido en este caso, indicó Iriarte, serían tres: la violación sexual de la menor, apología al delito (por hacerlo público en una red social) y la vulneración a la intimidad (porque es una grabación privada que se difundió sin autorización de las personas.

El especialista comentó que de estos tres delitos, solo se le procesará al inculpado por el que le corresponda más años de pena privativa de la libertad. “No se acumulan los años de cárcel ni configuran como agravantes del mismo”, afirmó.

El Convenio de Budapest es un acuerdo que se creó en el año 2001 por el Consejo de Europa y que reúne una serie de protocolos para que cada país que se suscriba, pueda hacerle frente a delitos que se cometan a través de Internet. Chile, por ejemplo, se unió en abril de este año.

Si quiere leer todos los detalles del Convenio de Budapest, puede hacerlo a través de este enlace.

