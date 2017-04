Feminicidio: Nuevas pruebas incriminan al presunto asesino de joven madre [Video]

Nuevas pruebas incriminan a Víctor Orellana Alcarraz (36), supuesto asesino y conviviente de Leslie Huanca Eusebio (19). En imágenes difundidas por 90 Matinal y captadas por las cámaras de seguridad de San Juan de Miraflores , se observa al presunto criminal correr sin rumbo y semidesnudo por las inmediaciones de la vivienda que compartía con su ex pareja.

Su movimiento quedó registrado al promediar las 7:00 de la mañana, horario en el que, todo parece indicar, falleció la víctima.

La hermana de la joven madre, Lucero Rodas Eusebio, mostró un mensaje que Leslie le envío horas antes de su fatídico final.

“Hoy exploté… Le dije a Evans que estoy con otro y no me cree. Insiste en que no terminemos”, señaló en su misiva.

“Era una hermosa mujer… ¿por qué le hizo esto?. Ella estaba cansada, incluso, él ni siquiera iba a trabajar por controlarla. Definitivamente tenía obsesión con mi hermana”, agregó la hermana de Huanca Eusebio.

Los familiares de la víctima de feminicio solicitaron además que Víctor Orellana Alcarraz sea incluido en la lista de los más buscados de Ministerio del Interior al considerarlo un ‘psicópata’.

Leslie Huanca Eusebio fue presuntamente asesinada a cuchilladas por Orellana Alcarraz, quien no aceptaba haber terminado la relación. La escena de horror se desarrolló delante de la hija de 3 años que tenían en común.

El supuesto criminal huyó del lugar dejando a la pequeña en la misma habitación donde yacía su madre muerta. Hasta el momento, sigue como no habido.

