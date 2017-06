Son madres, trabajadoras, estudiantes pero sobre todo son ejemplo de valentía, coraje y de una indescriptible solidaridad. Ellas son las mujeres bomberos que ya tienen más de 24 horas trabajando para sofocar el voraz incendio que se desató al mediodía de ayer en Las Malvinas.

Una de ellas es Gisela Robles, quien tienen 20 años en el Cuerpo General de los Bomberos. Ella es quien maneja la escala telescópica para intentar sofocar el fuego desde el aire.

Su padre y su esposo también son bomberos, y tiene un niño de seis años a quien no ve desde hace dos días, pues antes del incendio tuvo que cumplir guardia durante 24 horas. Ella sabe que su hijito está seguro en casa y que no puede parar en su trabajo porque el Perú la necesita.

Otra de ellas es Stephanie Crespo, una madre de 24 años, quien ha dejado en casa a su niña que está a punto de cumplir dos años. Pudimos conversar con ella apenas unos minutos cuando se detuvo para probar algunos alimentos pues su cuerpo no le daba más. Ella llegó al lugar de la emergencia a las 9:00 de la noche y desde ese momento no había parado. Su labor es tratar de enfriar la zona. Nos dice que no puede moverse de Las Malvinas porque todavía hay mucho que hacer.

