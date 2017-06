Las autoridades siguen en la mira del hampa. Delincuentes amenazan de muerte a Eder Urbina, alcalde del centro poblado Víctor Raúl Haya de la Torre, en Huanchaco, Trujillo , a quien le exigen el pago de S/30 mil.

Los extorsionadores aseguran al burgomaestre ser de la organización criminal ‘La Nueva Hermandad’ y que si no entrega el dinero será asesinado a tiros como el juez de paz Visente Contreras, acribillado el 29 de mayo en su oficina.

Urbina narró que las amenazas se iniciaron hace una semana a través de llamadas y mensajes de texto a su celular.

“Me llaman y me hacen alusión a temas de terrenos. Me dicen que por mi seguridad les pague S/30 mil. Cuando me llaman me recalcan que si no pago correré la misma suerte del juez de paz”, dijo la víctima de la extorsión.

El alcalde solicitó a la Fiscalía y a los agentes del Departamento de Investigación Criminal Norte de Trujillo, en donde denunció el caso, que atrapen a estos delincuentes.

