'Trabajando para tod@s l@s peruan@s': ¿Es correcto el nuevo eslogan del Gobierno?

El último martes, el Poder Ejecutivo emitió una resolución ministerial en la cual instaba a todas los organismos públicos a utilizar un nuevo eslogan publicitario que identificara la gestión de Pedro Pablo Kuczynski. Se trata de la frase “Trabajando para tod@s l@s peruan@s” en alusión a la igualdad de género que propone el actual Gobierno.

Como se suele utilizar en redes sociales, mensajes de textos y demás formas de comunicación no formales, el signo arroba –aparte de su uso en dominios de correos electrónicos– significa la inclusión de hombres y mujeres en una misma palabra, a pesar de que la palabra ‘todos’ es un pronombre indefinido que engloba a ambos géneros, de acuerdo con la definición de la Real Academia Española (RAE).

Entonces, siguiendo este significado del máximo regulador del idioma español, este nuevo mensaje publicitario del Gobierno estaría errado, al menos, morfológicamente. Cabe señalar que dentro de la gramática, la morfología estudia la estructura y composición de las palabras que usamos diariamente.

La iniciativa de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) de tratar de difundir la igualdad de género mediante varios mecanismos ha generado cierta polémica. Por ello, consultamos a una especialista lingüística para que nos brinde su opinión sobre tema y otras posibles propuestas.

“Trabajando para tod@s l@s peruan@s es informal”

Ana Bardales Cáceres es lingüista y manifestó a Perú21 que, como profesional, es “consciente de que la lengua en general es susceptible de cambios, justamente, por su naturaleza dinámica o no estática”. En ese sentido, las transformaciones que sufre la sociedad en cuanto a su forma de pensar y actuar también repercuten, incluso, en temas idiomáticos.

Sin embargo, el uso del arroba (@) como letra que pretende englobar al género masculino y femenino, es erróneo, manifiesta la especialista.

¿Por qué? Por una simple razón: aquel símbolo no pertenece al alfabeto que actualmente usamos para escribir y hablar. Además, indica Bardales, no cuenta con un sonido identificable.

‘Perú, progreso para todos’, era el eslogan del anterior gobierno de Ollanta Humala

“A la fecha, reconocemos un total de 27 letras o grafemas que conforman el alfabeto español. Ninguno de estos 27 grafemas es el símbolo “@”. Por lo tanto, el signo “@” no es un signo lingüístico y, por lo mismo, carece de representación fonológica. Esta información nos permite inferir que el uso de “@” en el eslogan del actual gobierno, “Trabajando para tod@s l@s peruan@s”, es informal”, explicó a este diario.

“Trabajando para tod@s l@s peruan@s no tiene razón de ser

Al igual que Ana Bardales, existen otros especialistas en gramática que coinciden con su postura. Uno de ellos es Jesús Raymundo –comunicador social y experto en redacción de textos, quien argumenta que “por dar aliento de modernidad” es que se cae en el error de emplear el signo arroba como una letra más en nuestro alfabeto español.

“¿Por qué lo usamos (el signo arroba)? A veces, la intención es darle a los textos un aliento a modernidad. Otras veces pensamos, sin sustento, que así logramos un lenguaje no sexista, porque su trazo sugiere las vocales a y o”, escribió Raymundo en su blog Artífice Crea.

‘El Perú avanza’, era el eslogan del segundo gobierno de Alan García

El autor del libro La redacción no se improvisa coincide con Bardales en que el empleo de la arroba en textos también es incorrecto porque no cuenta con sonido que podamos vocalizar. “Aunque la @ se escribe, aún no tiene correspondencia fónica, por lo que no es posible que pueda ser usada en la lengua oral”, añade Raymundo.

En tanto, un día después de que la polémica Resolución Ministerial 006-2017-PCM saliera publicada en las Normas Legales del diario oficial El Peruano, la Asociación de Correctores de Textos del Perú (Ascot) dio a conocer su postura frente a este eslogan que quiere identificar al gobierno de PPK.

Si bien es cierto que la Ascot “comparte la idea de que el Estado debe fomentar un lenguaje no sexista o inclusivo en consonancia con una filosofía democrática”, esta organización sentenció en una nota escrita en sus redes sociales que la frase “Trabajando para tod@s l@s peruan@s” no tendría razón ser.

_El signo del arroba no debería usarse más que en los dominios de correo electrónico, afirman.

“Debemos recordar que el uso de este signo (el ) no está normado en ninguna gramática de enseñanza oficial. (…) la Ascot considera que este uso es incorrecto, por lo que la frase "Trabajando para tod s l@s peruan@s” no tiene razón de ser”. Puedes leer el pronunciamiento completo de esta asociación desde este enlace.

Entonces, ¿qué solución hay para ser gramatical e inclusivamente correctos?

Como la intención no solo es señalar el error gramatical que habría cometido el Gobierno en querer implantar esta frase en sus proyectos, propagandas e informes oficiales, le consultamos a Ana Bardales cuál sería una posible solución.

La experta indica: “es un asunto no tan simple de responder, ya que puede presentar diferentes matices”. No obstante, expresó que, si nos ceñiríamos a los establecido por la RAE, “bastaría con mantener la expresión “Trabajando por todos“”.

Para la lingüista, la inclusión de género es importante. Por este motivo, fue que planteó esta posible frase “Trabajando por los peruanos y peruanas”. Sin embargo, en ambas propuestas el gerundio ‘trabajando’ está mal empleado.

“Por ello, otra alternativa de corrección podría ser algo como “Trabajamos por el pueblo del Perú” o *“Trabajamos por la nación peruana”*”, recomendó finalmente Bardales.

