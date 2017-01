El 24 de enero, el Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS) emitió un comunicado respecto al auspicio de Odebrecht a los Premios Nacionales de Periodismo por el monto de US$220,150 (es decir, casi medio millón de dólares).

Como se sabe, estos premios se otorgan desde el 2014, año en el que Odebrecht y la Pontificia Universidad Católica del Perú figuraban como auspiciadores.

Sin embargo, señalaron, esta asociación con la ahora cuestionada empresa brasileña culminó en junio de 2015 cuando “las evidencias de corrupción” aparecieron.

A esta aclaración se le sumó una columna de Augusto Álvarez Rodrich, quien preside IPYS, donde señala que el origen del financiamiento nunca comprometió la independencia de esta asociación.

El periodista dijo a Perú21 que “siempre hubo transparencia de la donación por parte del IPYS” y reitera lo informado por el instituto.

Sin embargo, esto no es lo que Iván García Mayer —miembro hasta hoy, de la Asamblea General del IPYS— señala en la carta donde anuncia su renuncia irrevocable:

“Motiva mi decisión el reciente conocimiento del contenido y ejecución del contrato de donación dineraria suscrito entre el IPYS y la empresa Odebrecht para los años 2014 y 2015. Un documento cuyos detalles he desconocido —como, entiendo, muchos de los miembros de la Asamblea— hasta ahora”.

Además, añade que “las respuestas a la serie de inquietudes que he formulado” son insatisfactorias e insuficientes.

En comunicación con Perú21, Álvarez Rodrich respondió a la acusación de García Mayer y reiteró que siempre hubo transparencia respecto a la donación de Odebrecht, por lo que resulta imposible que no supiera nada al respecto:

“Es imposible no saberlo porque en la convocatoria se anuncia, en las bases, la entrega de los premios, estaba todo muy claro. En todo caso ha estado tan desinteresado de las actividades de IPYS que ni siquiera se percató de eso. (…) Me parece poco creíble que no se haya dado cuenta… o refleja el poco interés por la entidad de la cual ha sido miembro de la Asamblea”.