Conoce las 10 peleas más sonadas de la televisión peruana

1) César Hildebrandt vs. Genaro Delgado Parker (1998)

Desde que apareció en la televisión, César Hildebrandt siempre mostró una imagen firme y contestataria. No se guardaba nada. Por eso, no tuvo miedo de enfrentar a uno de los broadcaster más poderosos del país en esos años: Genaro Delgado Parker. Incluso, se dio el lujo de renunciar en vivo a Red Global.

2) Nicolás Lúcar vs. Valentín Paniagua (2001)

2001 fue un año en el que el país pasaba por un proceso de transición. En medio de la crisis, Valentín Paniagua asumió la presidencia de la República, pero a muchos no les gustaba. Con la intención de ensuciar su gestión, aparecieron denuncias falsas en su contra. Uno de los que lo acusó fue Nicolás Lúcar. Durante su “investigación” afirmó que Paniagua había recibido 30 mil dólares de Vladimiro Montesinos. Era falso y el mismo presidente lo llamó a su programa y se desató una de las peleas más recordadas de la TV nacional.

3) Melcochita vs Jimmy Santi (2008)

Cada vez que se pone en duda su opción sexual, Jimmy Santi se molesta y es capaz de todo. Uno de los que no pudo dejarlo de fastidiar fue Melcochita, y en el 2008 tuvieron una pelea en el set de Magaly Medina. El cómico insistía en dejarlo en ridículo, pero el cantante de Chin Chin se defendió. Incluso, le lanzó unas cachetadas al cómico.

4) Mónica Cabrejos vs. Luis Corbacho (2011)

En el 2011, Jaime Bayly era uno de los personajes más populares de la TV. No tenía vergüenza y revelaba toda su intimidad al aire. Es por eso que los peruanos conocimos a Luis Corbacho, escritor argentino. Entonces, dio una visita por el país y fue invitado a Enemigos íntimos, programa que conducía Aldo Miyashiro y Mónica Cabrejos. Durante lo que duró la entrevista, la conductora y Corbacho tuvieron una pelea en donde se dijeron todo.

5) Augusto Ferrando vs. Fuego Cruzado (1995)

En el 1995, Augusto Ferrando era una leyenda de la televisión peruana. Tenía mucha fama, pero también muchas críticas. Sin pensar lo que afrontaría, asistió al programa Fuego Cruzado, en donde fue criticado públicamente por varias personas, entre ellas Magaly Medina, Martha Hildebrandt y Manolo Salerno. Sin duda, el conductor fue acorralado y ese fue el primer paso de su despedida.

6) Magaly Medina vs. Servando y Florentino (2006)

En los noventa, Servando y Florentino fueron muy famosos. En varias oportunidades llegaron a nuestro país para dar distintos conciertos. Siempre generaban histeria colectiva entre sus fanáticas. En un concierto fallecieron 5 jóvenes. Para el 2006, regresaron y se presentaron en el programa de Magaly Medina. Sin embargo, esta entrevista se frustró porque ambas partes se acaloraron en busca de defenderse sobre ese tema.

7) Wachiturras vs. Culisueltas (2012)

En el 2012 hubo una invasión de grupos de cumbia argentinos en nuestro país. Como la fiebre era tal, aparecieron copias nacionales. Por eso que en los programas de espectáculos se enfrentaban, pero nunca se esperó que se les pudiera ir de las manos dichas riñas. El set de Amor, amor, amor fue escenario de un vergonzosa pelea.

8) Jaime Bayly vs. Aurelio Pastor (2010)

En una entrevista muy acalorada con Bayly, el exministro de Justicia Aurelio Pastor expresó que tenía el derecho de guardar silencio sobre si recomendó o no el indulto a José Enrique Crousillat. Bayly no soportó la nula respuesta de Pastor y, prácticamente, lo acompañó a que se retire de su set.

9) Aldo Miyashiro vs. Beto Ortiz (2009)

Eran la dupla preferida de lunes a viernes a las 11 de la noche. Pero ambos sabían que tenían egos muy altos, por lo que en cualquier momento chocarían. Y así sucedió. El motivo fue un video en el que se veía a Gisela regalarle un picatodo a Magaly Medina en un sorteo, ambas muy jóvenes. A Aldo no le pareció nada relevante pero a Beto, sí. En ese momento se fueron de boca.

10) Augusto Thorndike vs. Malzón Urbina

La última pelea registrada en la televisión se dio ayer y fue entre el conductor de Canal N Augusto Thorndike y el abogado de los trabajadores de La Parada, Malzón Urbina. De a pocos, la discusión subió de tono y hasta se mandaron insultos.

Bonus Track Nicolás Lúcar vs. Ariel Bracamonte / vs. Mauricio Mulder / vs. Alberto Andrade

Lúcar debe tener el record en la televisión peruana de peleas en vivo. Durante su carrera como conductor se ha enfrentado a varios personajes, como los políticos Alberto Andrade, Mauricio Mulder o el controversial Ariel Bracamonte. Si hay una coincidencia entre todas es que siempre salió mal parado.