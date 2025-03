"Te voy a dar un balazo": Policía es acusado de AMENAZAR DE MUERTE a su expareja | VIDEO

Una mujer denunció públicamente al policía Luis Enrique Baciliio Zamudio por amenazarla de muerte. La mujer relató que el efectivo, quien es su expareja, ya ha intentado ahorcarla y pidió garantías para su vida.

"Te voy a matar y te voy a dar un balazo en la pierna para que quedes coja y ver si así puedes hacer tu vida nuevamente. Quiero que sufras, quiero verte con dolor", se puede leer en un parte policial que la mujer presentó en ATV.

La mujer relató que el policía le envió un audio amenazante, en el que también aseguró no tener miedo de quedar recluido en un penal.

"Normal, me llega. Guárdame en el penal, normal, me como mi cana. Diez, quince años, no tengo miedo. Ya te he dicho, pero coja quedas", se escucha en el audio.

Por último, la mujer señaló que teme por su vida. "¿Qué tiene que pasar para que él deje de acercarse a mí y a mi familia? Sabe dónde golpear", concluyó.

Aprovecha la NUEVA EXPERIENCIA, recibe por correo y por Whatsapp nuestro periódico digital enriquecido. Perú21 ePaper.

¡Ahora disponible en Yape! Búscanos en YAPE Promos.

VIDEO RECOMENDADO: