Sujetos encañonan y bajan a la fuerza a pasajero de un bus del Metropolitano [Video]

Un pasajero fue encañonado, golpeado, amenazado de muerte y bajado a viva fuerza de un bus del Metropolitano por dos sujetos en la estación Lucchetti en Chorrillos. La víctima resultó con graves heridas en el rostro tras ser arrastrado por los delincuentes que pretendieron secuestrarlo subiéndolo a un vehículo.

El hecho ocurrió a las 9:30 p.m. del martes cuando Francis Danny Díaz Collantes (37) viajaba en un vehículo alimentador del Metropolitano con destino a la Estación Matellini.

Dos falsos pasajeros encañonaron a Díaz que iba sentado y lo bajaron a la fuerza en el paradero de Lucchetti ante los gritos aterradores de los viajeros. El conductor del bus continuó su recorrido.

Francis Díaz vivió minutos de terror. Los sujetos —jóvenes y de porte militar— lo apuntaban con armas de fuego en la cabeza y en todo momento amenazaban con matarlo. Estos pretendían subirlo a la fuerza a un auto negro con lunas polarizadas. Díaz se resistió y fue arrastrado varios metros.

“Subieron a la estación, apuntaron con el arma. El bus paró para que puedan bajarme y me esperaba un auto donde forcejeé. Me han bajado a la altura de Los Pantanos de Villa, específicamente en el paradero de Lucchetti y abajo estaba esperando un vehículo donde me querían meter. Me decían ‘sube, sube que te vamos a matar’, y forcejeé para que no me maten. El carro emprendió la huida y así tuve que salirme del vehículo”, contó Francis Díaz.

El agraviado fue llevado por la Policía a un centro de salud y luego denunció el hecho en la comisaría de San Genaro. Los delincuentes le robaron su billetera.

La víctima pide a los funcionarios del Protransporte que lo apoyen brindando los vídeos de las cámaras de seguridad que habrían captado a los sujetos.

