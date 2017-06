Sujeto que arrojó a su pareja de un segundo piso sería procesado por tentativa de feminicidio

Miguel Rimarachin Yovera (37) es el sujeto que fue acusado de haber empujado desde el segundo piso de un edificio a Cristina Regalado Castro (40), su pareja sentimental. Este repudiable hecho ocurrió el último domingo, en San Martín de Porres.

La razón por la cual Rimarachin Yovera atentó contra la vida de la mujer es inaudita: Regalado Castro revisó su cuenta de Facebook y no le dijo con quién conversaba. Ante este caso, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) se encuentra brindando todo el apoyo posible a la víctima.

De acuerdo con la cartera presidida por Ana María Romero Lozada, “un abogado, una psicóloga y una trabajadora social llegaron a la vivienda de Regalado para apoyarla y poder denunciar al hombre bajo el delito de tentativa de feminicidio por un Juzgado Penal.

Este equipo del MIMP se encuentran reuniendo todas la pruebas necesarias para que Rimarachin Yovera sea procesado y se dicte su captura inmediata. Como se recuerda, el sujeto aún se encuentra libre y como no habido luego de cometer este atentado contra la vida de la mujer.

“Me tiró de la cama a ahogarme, me puso la almohada en mi cara y su rodilla para ahogarme. Cuando ya no podía respirar me lo sacó y me tiró del segundo piso”, contó Regalado Castro a Latina el lunes pasado.

