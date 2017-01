Sujeto desfiguró a su pareja con el pico de una botella porque se negó a beber licor con él [Video]

Los casos de violencia contra la mujer no cesan. Esta vez un sujeto desfiguró a su pareja luego de atacarla con el pico de una botella porque se negó a beber licor con él. Ocurrió en San Luis.

Rosa Astorima contó que en víspera de Año Nuevo fue atacada por Paulino Hinostroza, quien la llevó a la fuerza hasta la avenida Canadá, para festejar con ella. Esto no le gustó a la mujer y quiso irse del lugar, pero su pareja trató de impedírselo de la peor forma.

“Yo me estaba yendo y él viene corriendo por detrás de mí y me revienta la botella de cerveza llena en la cabeza (…) Yo caigo al piso y él, con el pico de la botella, me empieza a cortar la cara y me dice: ‘Vamos a ver si te vas a ir’”, contó la víctima.

Paulino Hinostroza se justificó asegurando que cuando atacó a Rosa Astorima estaba tan ebrio, que no recuerda nada. Sin embargo, la mujer ya lo denunció y espera que todo el peso de la ley caiga sobre él.

“Yo busco justicia y quiero que pague todo lo que me ha hecho. No quiero ser una estadística más y que me vaya a matar. Tengo un hijo de 8 años y pienso en él. No quiero dejarlo solo”, finalizó la víctima.

Noticias relacionadas: