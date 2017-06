Sofía Carrillo sobre Phillip Butters: "El problema es que mucha gente piensa como él" [ENTREVISTA]

Sofía Carrillo cuenta que tras los dichos de Phillip Butters muchas personas le han escrito diciéndole que solo se trata de una “cuestión del fútbol”. Pero ella dice que va más allá. “Yo también he sido periodista deportiva y eso no es el fútbol”, afirma.

Carrillo también destaca el pronunciamiento del Ministerio de Cultura y respalda el Pacto contra el Racismo en el Fútbol, que es parte del trabajo que, sostiene, se debe hacer con periodistas para que no existan más expresiones que denigren a otras personas, “porque discriminar no es opinar”.

La Embajada de Ecuador en Lima pidió tomar acciones contra Phillip Butters. ¿Qué le parece que este hecho haya alcanzado tales dimensiones?

— Creo que lo que ha sucedido debe hacer reflexionar respecto a que nadie tiene el derecho de violentar —porque el racismo es violencia— impunemente a las personas, en este caso, a nosotros como afrodescendientes. Lamento que haya sucedido esto, pero creo que es el momento en que digamos basta ya de racismo, basta ya que algunas personas se crean con el derecho de humillarnos, vulnerarnos y animalizarnos impunemente. En el Perú la discriminación es un delito. Lamentablemente, no hay procesos penales que realmente se traduzcan en una sanción efectiva, pero creo que es necesario trabajar el tema punitivo al igual que el tema formativo. Phillip Butters tiene que asumir que está en un medio de comunicación, que tiene una responsabilidad como comunicador, y que el mensaje que ha transmitido ha trascendido nuestras fronteras, porque finalmente el animalizar a los afroecuatorianos es racismo, y esto no es parte del fútbol, es algo que no podemos justificarlo de ninguna manera. En ningún ámbito se deben aceptar este tipo de declaraciones.

Phillip Butters dice que fue un ‘comentario pelotero’ … ¿Qué opinión le merecen sus declaraciones?

— Lo que pasa es que esto es algo que se ha normalizado en nuestro país. No es un tema solo de Butters, es que mucha gente piensa como él. En el ámbito futbolístico se señala que para describir características de futbolistas ecuatorianos afrodescendientes se les compara con animales. ¿No hay otra manera de poder hacer alusión a la potencia, a la fuerza, a lo que significa, en estos momentos, el futbolista ecuatoriano? ¿Es la única manera que tenemos de comparar y de ‘resaltar’ las cualidades de un futbolista afrodescendiente decir que se parece a un gorila, que puede transmitirnos el ébola? Yo lo que hago es invitar a reflexionar a la ciudadanía en general, pues el fútbol no es un argumento para decir que lo que se buscó es resaltar las cualidades de un futbolista, en particular, de Caisedo. Si tú quieres hablar de la potencia de Caisedo puedes hablar de su fenotipo, de la manera en cómo se ha preparado, de su aspecto táctico, de todo eso, pero no compararlo con un animal, porque eso es racismo. Animalizar a un afrodescendiente es racismo. En tu casa, en el fútbol, donde sea, es racismo. No podemos justificar la discriminación. El racismo no puede ser permitido por nadie. Esperemos que Butters cambie su posición, pero creo que va más allá de eso. El tema no es él, el problema es que mucha gente piensa como él.

¿Qué medidas cree usted que debe tomar el canal en el que trabaja Butters (donde tuvieron cabida sus comentarios)?

—Yo creo que los medios de comunicación, en general, deben asumir que tienen una gran responsabilidad hacia la sociedad, y la responsabilidad más clara es no repetir estereotipos, no transmitirlos, no replicar acciones racistas, no ser el cobijo perfecto para que los comunicadores o quien tenga un programa de televisión considere que esto les de el poder de humillar, animalizar, discriminar. En ese sentido, Willax debería tenerlo claro y todo los medios de comunicación, con todos los contenidos que se están brindando que tengan una connotación racista o discriminadora.

¿Bastan las disculpas públicas?

—Yo creo que las disculpas públicas del canal van a ser sinceras en la medida que no dé mayor cobijo a ninguna persona que esté dando mensajes discriminadores y racistas. Es la forma en que en este caso el canal de televisión tiene un real compromiso contra el racismo y contra la discriminación.

¿Usted cree que la decisión debería ser expulsarlo del canal?

—Sí. No debe haber marcha atrás. Nosotros como afroperuanos no daremos marcha atrás en nuestra exigencia de respeto. Y creo que los medios de comunicación no deben dar marcha atrás en la lucha frontal que debemos hacer a las prácticas discriminatorias que finalmente tienen con consecuencia la exclusión.

