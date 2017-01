Armando Lengua Balbi, el abogado de Luis Fernando Figari —cuestionado fundador del Sodalicio — asegura que la Fiscalía hizo bien en archivar la denuncia en contra de su patrocinado pues, señala, no existen pruebas.

En diálogo con Perú21, el letrado señaló que la fiscalía ha valorado quiénes se presentan y se acreditan como agraviados:

“Se habla de ‘la denuncia de los agraviados’, que son muchos… y no hay denuncias si no de 5 agraviados, porque todos los demás ‘agraviados’ no están como denunciantes y no están en este mundo, los que valen son los que están en el mundo del expediente”.