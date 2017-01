Sensación térmica llegaría a 40 grados, advirtió el Senamhi

Si piensa que, por estos días, el calor en Lima es extremo –con 31 grados centígrados–, prepárese para lo que vendrá. La sensación térmica en Lima podría llegar a los a 40 grados –actualmente es de 33– desde la quincena de febrero.

Nelson Quispe, subdirector del Senamhi, afirmó que si la temperatura llega a 33 grados, la sensación termina sería de 37. En cambio, el especialista en meteorología Abraham Levy señaló que esta podría alcanzar los 40 grados.

Pero ¿qué hace que el calor sea extremo en Lima? El especialista del Senamhi dice que esto se da por alta concentración de humedad en el aire en un lugar determinado.

En ese sentido, Quispe indicó que “este nivel de calor será similar a los índices registrados durante los fenómenos El Niño de los años 1997 y 1998 (uno de los más fuertes y destructivos”, manifestó a Perú21.

Detalló que esta situación se presentará en distritos del este de Lima como La Molina, San Juan de Lurigancho, Santa Anita, Carabayllo, Puente Piedra y Comas, aunque aclaró que no habrá gran diferencia con la zona oeste.

“Esto se da porque el mar está caliente, lo que aumenta la temperatura del aire”, manifestó el funcionario.

Asimismo, dijo que en días calurosos, aumenta la sensación de calor porque la evaporación del sudor, que es el principal medio para disminuir el calor corporal, se ve dificultada por el exceso de humedad.

Recordó que la temperatura más alta registrada en lo que va del año se dio el 6 de enero, con 32.4 grados, día considerado como el más caluroso de los últimos diez años. “Hoy (ayer) tenemos 29 grados y sensación térmica de 33 grados, se viene una ola de calor”, afirmó.

RADIACIÓN EXTREMA

De otro lado, Nelson Quispe advirtió que la radiación en Lima es “muy extrema”, pues está llegando a niveles de 12, 13 y hasta 14. “Por ello, recomendamos a los limeños utilizar ropa ligera y salir con sombrero, lentes con protección UV y aplicarse bloqueador solar para no tener problemas en la piel”, sostuvo.

Al respecto, Gilmar Grisson, cirujano oncólogo de la Liga Contra el Cáncer, expresó que la sobreexposición a la radiación solar puede generar serios problemas de salud como cáncer de piel.

“Es importante que la gente, desde la niñez y la adolescencia, tome las medidas de protección adecuadas contra los rayos ultravioletas. Hay que estar alerta ante la aparición de una mancha o lunar con ciertas características que podrían ser una señal de alarma”, recomendó.

Por ello, dijo que la inspección a su cuerpo debe ser exhaustiva y minuciosa para identificar la aparición de posibles lesiones sospechosas.

En ese sentido, aconsejó a las personas no exponerse al sol entre las 10:00 a.m. y 3:00 p.m. y usar bloqueador solar con un factor no menor a 30 SPF cada 4 horas.

DATOS

La sensación térmica más alta en el mundo se registró en Dhahran, Arabia Saudita, el 8 de julio de 2003, cuando se llegó a los 81 grados centígrados, según informó, en su momento, la cadena ABC .

El 28 de febrero de 2016, Lima soportó una temperatura de 33 grados y en 1997-1998 llegó a los 34, las más altas registradas hasta el momento.

Por Óscar Flores (oscar.flores@peru21.com)