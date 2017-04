Semana Santa: "No necesitamos academias... necesitamos vivir, amar a Jesús", dice cardenal Cipriani

“En todos los rincones del Perú hemos visto esas expresiones de la fe, no porque uno haga una publicidad, sino porque ese es nuestro pueblo”, dijo el cardenal Juan Luis Cipriani durante el programa Diálogo de Fe, tras considerar que ciertas minorías están alejadas de la fe.

Recordó que cuando el Papa Juan Pablo II vino al Perú le sorprendió la identidad católica del pueblo peruano. “El Papa Juan Pablo II cuando vino acá decía: ‘Hay que hacer un estudio sobre la teología de las bendiciones. Yo nunca he visto en ningún país del mundo lo que he visto en el Perú, me piden bendiciones para todo: para esta criatura que va a nacer, para esta señora que está enferma, para estos que se van a casar’. Yo me pongo a pensar que no tenemos que llevar la religión a un laboratorio académico para demostrar a esas mentes de hoy que no creen, demostrarles que Jesús está aquí. Es mejor vivir la experiencia de la fe, que es lo que hemos visto estos días en las procesiones. Lo que hemos visto es una imaginería, una representación de Cristo en la Cruz, Cristo en el sepulcro, la Virgen María; hemos visto los monumentos del día jueves; hemos visto una expresión que nace del pueblo”.

No necesitamos academias

“La fe de nuestro pueblo tiene una bulla, un sabor, que es la religiosidad popular, que es la visita a los monumentos, los cantos, los lamentos, la ropa más recogida, la oscuridad, las hermandades”, dijo, tras comentar que la procesión por Semana Santa ha sido una manifestación importante.

“Ahora, estos días de Semana Santa, qué amor a la Cruz, qué lágrimas de dolor y de arrepentimiento, qué colas para acercarse a la confesión. Tanta gente dirá ‘Cardenal, esa es una visión muy reductiva’. No, es la visión real. Lo que te puedo decir es que hay minorías que se alejan de la fe y que les digo: Rezo por todos para que el Señor los ilumine, pero hay minorías que quieren hacer pensar que nuestro pueblo es supersticioso, que es una mezcla de sentimientos. No necesitamos academias; necesitamos vivir, amar a Jesús, frecuentar los sacramentos, Él es el mejor maestro”, afirmó.

Sábado de Gloria

Explicó que “en este Sábado Santo, Sábado de Gloria, la Iglesia nos enseña que Cristo está en el sepulcro y se realiza una Vigilia Pascual, que es esperar ese gran momento de la Resurrección en silencio. Este momento se vivirá en la Catedral de Lima a partir de las 8 de la noche”, indicó.

“Hoy sábado tenemos a Jesús en lo que llamamos la palabra de Dios en el silencio. En el fondo qué me está diciendo Jesús: ‘Calla para que yo hable, calla para que me escuches’; y en tu silencio surgirá la enorme fuerza del Espíritu Santo, que no necesita ruidos, no necesita gestos, que habla en el silencio de tu intimidad; no te abandones en tu yo, ese silencio y ese interior no es la isla en la que está el yo y tu egoísmo, es el rincón en el que Jesús habita en tu vida”, explicó. Y acotó: “¡Feliz Pascua de Resurrección a todos!”.

