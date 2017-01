Sancionarán a municipios que no cumplan con tratamiento de la basura

El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, OEFA, sancionará a los municipios que no cumplan con el manejo de sus residuos sólidos. Pero no sin antes capacitar a los municipios en la gestión de basura para garantizar que lo anterior no ocurra.

Elsa Galarza, ministra del Ambiente, explicó que fortalecerá a la OEFA para que ayude a los municipios en la labor de gestión de tratamiento de basura, un problema que afecta tanto en Lima como en otras ciudades del país.

Por eso, la primera acción será la de brindar asesoría técnica para permitir la ejecución de una inversión eficiente. Y luego se tomarán medidas que contemplan sanciones en contra de los municipios que no cumplan con su deber de tratar la basura de manera adecuada.

“Muchas municipalidades han mostrado gran apertura y gran deseo de colaborar —indicó Galarza a la agencia Andina—, y por eso creo que el 2017 será un año en que vamos a ver grandes cambios en el tema de manejo integral de residuos sólidos”.

Galarza agregó que dentro de estas medidas también cuenta la necesidad de generar una política de reciclado y segregación entre los vecinos y el sector comercial. De esta manera, asegura, habrá menos basura, porque se convertirá en materia prima.