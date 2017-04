César Augusto Jiménez Gómez (54) tenía los días contados. Así se confirmó este viernes cuando unos delincuentes lo asesinaron a balazos cuando esperaba por su auto en un carwash en San Martín de Porres. Tres días antes, su amigo había sido también acribillado y él era el único testigo del crimen.

Sí, había logrado sobrevivir a un ataque, pero tres días después no tuvo tanta suerte.

El martes pasado Jiménez Gómez contó que su amigo Carlos Vicente Nolasco Perez (49) lo había llamado para contarle sobre un negocio. Luego de recogerlo en su auto, la víctima recibió la llamada de otro amigo y ambos decidieron ir a atender la cita.

“Me pidió que lo trajera hasta acá, me dijo: ‘llévame porque me voy a encontrar con un amigo que me va a pagar un dinero‘”, manifestó Jiménez Gómez en ese entonces. Él resultó ileso. Además contó que en el camino su amigo habló varias veces con un sujeto que tenía acento extranjero.

Posteriormente, se estacionaron frente al restaurante campestre El Olímpico, llegó una camioneta, de donde descendieron dos sujetos. Los sicarios se dirigieron hasta el vehículo de la víctima y le dispararon a quemarropa.

El único testigo

De esta forma César Augusto Jiménez Gómez se convirtió en el único testigo de la muerte de su amigo. Ante los investigadores, afirmó que los sicarios le dispararon pero que logró esquivar la bala porque agachó la cabeza y luego se refugió en un restaurante.

Tres días después su suerte cambió.

El también abogado había llevado su auto a un carwash. Allí fue alcanzado por los sicarios, quienes lo abordaron por la espalda y lo asesinaron de 4 disparos.

La Policía informó que César Augusto Jiménez Gómez (54) fue detenido en el 2005 por tratar de enviar 478 kilos de droga al extranjero.

