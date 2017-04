Una joven resultó baleada luego de que se enfrentara a tres hombres armados que intentaban asaltar a su padre, en San Juan de Miraflores.

El hecho ocurrió específicamente en avenida Hedilberto Ramos, a solo tres cuadras de la comisaría Pamplona Alta 2. Ambos pusieron resistencia para evitar el robo de sus pertenencias.

“Bajé del carro y me sorprende que apareció un muchacho de frente a encañonarme, como no le hice caso me mandó un cachazo con la pistola, y el otro la agarra a mi hija”, refirió el padre de la menor, Pablo Quispe.

“Mi señora salió también con un palo, le tiró uno a no sé a cuál de ellos, y se escaparon”, agregó. Pero uno de los tres disparos que realizaron los hampones impactó en la pierna de la joven.

La menor fue trasladada de emergencia al Hospital María Auxiliadora y fue dada de alta horas después. Sin embargo, la bala no pudo ser extraída por riesgo de sufrir una hemorragia. Tiene que esperar, al menos, tres semanas.

Vecinos del lugar exigen mayor patrullaje policial en zona, y denuncian que asaltantes viven en el mismo distrito.

