Salvador del Solar: "No tengo ningún interés en postular por la alcaldía de Lima o la presidencia"

El ministro de Cultura, Salvador del Solar calificó de irresponsables las especulaciones sobre una futura postulación suya a la alcaldía de Lima o a la presidencia de la República.

“Yo quiero seguir trabajando en el Ministerio de Cultura. No tengo ningún interés en participar en la contienda por la alcaldía de Lima. También me han dicho que soy ‘presidenciable’ y es irresponsable decir una cosa así. Estoy contento con el trabajo que estamos realizando en el ministerio, fue un gran acierto haber aceptado el cargo”, aclaró Salvador del Solar en el programa ‘Todo se sabe’ de RPP.

El titular de Cultura respaldó la labor del ministro de Economía Alfredo Thorne y del ministtro del Interior, Carlos Basombrío, quienes serán interpelados por el Congreso.

“Al ministro de Economía le tienden una trampa. No me voy a meter en temas de acusar. Estoy convencido de que el ministro no se autograbó ni fue grabado por nadie de su equipo. Yo respaldo la actitud del ministro Thorne. Él dio la cara de inmediato. Se pudo haber cometido un error pero no un error que merezca la renuncia”, señaló.

Y sobre el ministro del Interior sostuvo: “El ministro Basombrío está trabajando por el Perú, tiene un plan a largo plazo, operativos, el Sistema de Recompensas funciona, está haciendo un gran trabajo”.

A continuación el video de la entrevista:

