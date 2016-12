Ronny García: "Se han violado mis derechos constitucionales"

Luego de que la Policía Nacional capturara este jueves a Ronny García, el cantante calificó de “injusta” la condena de 7 años de prisión efectiva interpuesta por la Sala Penal y agregó que esta resolución viola sus derechos constitucionales.

“Por su puesto que es injusta (su condena) y todo el mundo lo sabe. Dos veces condenado por lo mismo. Casi tres años en la cárcel. Una sala superior me sentencia a cuatro años (de prisión) suspendida, o sea tres magistrados, y cinco dicen que no y ¿esos jueces estaban mal?”, cuestionó Ronny García en diálogo con la prensa.

Ronny García, capturado a las 6:45 de la tarde, habló al llegar a la sede de Medicina Legal del Ministerio Público en el Centro de Lima. Posteriormente, será trasladado a la Dirincri.

“¿En qué país estamos señores? Se han violado mis derechos constitucionales y eso lo sabe todo el mundo. Yo no me he escondido ni me he fugado de la justicia. Yo me he fugado del sistema corrupto de la justicia”, agregó Ronny García.

