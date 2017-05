Ministro de Trabajo no descarta un aumento del sueldo mínimo antes de diciembre

El ministro de Trabajo, Alfonso Grados, declaró que no descarta que se presente una propuesta para aumentar el sueldo mínimo, como parte de las medidas que evalúa la comisión técnica del Consejo Nacional del Trabajo.

“Yo no he descartado que haya un aumento de la Remuneración Mínima Vital (RMV), lo que yo he mencionado es que para que se pueda dar un incremento de la RMV en el momento que corresponda, se tienen que evaluar una serie de aspectos. Básicamente, el incremento del costo de vida, el crecimiento de la economía del país, para ver de dónde van a salir los recursos y la productividad laboral”, remarcó.

Grados agregó que el aumento de la RMV se debe estudiar a fondo ya que es un tema en el que está comprometida la informalidad del país, que es uno de los mayores problemas de la economía nacional.

“La problemática de la RMV lo tenemos que estudiar a fondo, por eso la reforma que queremos trabajar es una reforma pro empleo, para generar más productividad para que tengan mayor empleo”, agregó.

El ministro dijo que comenzarán el análisis técnico en el segundo semestre de este año y que deberían tener una propuesta “ojalá hacia fines del tercer trimestre en adelante”.

Una reforma laboral pro empleo

Grados, señaló hoy que en el país se requiere diseñar una reforma laboral pro empleo, para enfrentar la informalidad y favorecer la creación de puestos de trabajo formales.

También sostuvo que el Gobierno busca que este emprendimiento se nutra de los procesos de socialización y debate que se generan en el seno del Consejo Nacional del Trabajo y Promoción del Empleo y en los diversos foros de análisis técnico, social y político que se promueven desde su sector.

El ministro destacó que están trabajando incansablemente, a pesar de las dificultades y voces contrarias, en pro de la modernidad productiva del marco laboral peruano, para lo cual se debe empezar combatiendo la informalidad, principal causa de empleos precarios.

Te puede interesar

Aspirantes a beca 'Mi Vocación Técnica' del Pronabec podrán inscribirse hasta el 17 de mayo https://t.co/Adu3l7y6Zy pic.twitter.com/WPWlE8IsaK — Diario Perú21 (@peru21noticias) 1 de mayo de 2017