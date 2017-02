Kevin Morán @kevac11

San Juan de Lurigancho está en emergencia por el desborde del río Huaycoloro en la urbanización de Campoy. La gente no ha podido desplazarse con normalidad y todo se puede resumir en una palabra: caos.

En medio de estas circunstancias, muchos han criticado la ausencia del alcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio, quien no se ha pronunciado al respecto o se ha hecho presente en el lugar para liderar las acciones conjuntas con los bomberos y la Policía para atender a la población.

¿Por qué no aparece? Es la pregunta recurrente en las redes sociales. El regidor Hernán Núñez cree que el alcalde no quiere dar la cara para no asumir su responsabilidad en temas de prevención.

“Como alcalde metropolitano es el encargado de encabezar los temas de Defensa Civil, que se dividen en dos etapas: prevención y atención de emergencias”, expresó con diálogo con Perú21.

En su opinión, la ausencia de Luis Castañeda evidencia que el tema de prevención no se ha tratado. “Hemos solicitado cuáles son los planes de prevención, cuánto se invierte y no hemos recibido respuesta”, expresó.

“Creo que (Luis Castañeda) está esperando que la confusión –de que no se conozca bien quién lidera Defensa Civil– juegue a su favor. Que nadie lo responsabilice, sino mas bien al gobierno central”, agregó.

Núñez refirió que es seguro que un funcionario de menor rango exprese que el alcalde está liderando todo: “Puede decir que se ha enviado agua, carpas, pero el tema de fondo es cuál es la política de prevención de parte de esa administración”.

EL MONITOREO

Para conocer la versión de la municipalidad nos comunicamos con Diana Arias, subgerente de prensa, quien dijo que Luis Castañeda Lossio no aparece porque se encuentra monitoreando la situación desde un centro especial, junto a ingenieros, y que ya se está brindando ayuda a la población.

“Luis Castañeda necesita tener una visión global de lo que está pasando para poder dirigir y ver qué cosas se hacen en todos los puntos. Si no puede ver y estar en contacto con todos al mismo tiempo, no puede dar las órdenes necesarias para poder ir aliviando los problemas”, expresó.

“En cualquier momento puede aparecer en cualquiera de las zonas, pero está monitoreando todo desde un centro junto con otros ingenieros y gerentes del municipio para dar solución”, aseguró y no descarta que aparezca en el terreno del desastre este miércoles.

Arias señaló que sí hay un plan de prevención.

“Sí hubo un plan de prevención. Se estuvo trabajando desde el año pasado un poco, coordinando sobre todo con Chosica, con el alcalde”, indicó ante las críticas.

“El comando no se da solamente en el sitio del desborde, tienes que estar en un espacio en donde puedas visualizar y tener información directa de lo que pasa en cada punto. Si estuviera en un solo punto, podría ser más difícil comandar de esa forma. Que no esté ahí, no significa que no esté la municipalidad”, acotó.

