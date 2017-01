Reniec: ¿Por qué apelará fallo a favor de matrimonio gay?

Lorena Obregón @Lorena_AON

Tras la polémica que se ha armado en torno al histórico fallo judicial a favor del matrimonio homosexual entre el economista Óscar Ugarteche y Fidel Aroche, el constitucionalista Aníbal Quiroga conversó con Perú21 para aclarar ciertos puntos dentro del marco legal y la apelación del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).

Para empezar, debes saber que Óscar Ugarteche y Fidel Aroche se casaron en México y solicitaron al Reniec que los reconociera como un matrimonio. Ante la negativa del organismo, la pareja decidió demandar y el Poder Judicial falló a favor del matrimonio gay en primera instancia. Reniec apelará la decisión. Pero, ¿por qué?

El constitucionalista Quiroga remarca que el Reniec es una entidad del Estado y su procurador apelará el fallo porque así lo exige la ley. Ellos “están obligados a agotar todos los recursos legales que existan cuando tienen sentencia adversa”. Incluso, nos ejemplificó el siguiente hipotético caso:

“El Reniec dice que tienen que inscribirlos, ¿no es cierto? y el jefe del Reniec está feliz y contento porque dice: ‘Me parece excelente, yo también estoy a favor del matrimonio gay, yo también me voy a casar como gay’. Ya, perfecto, pero si el tribunal no apela, le cae la Controlaría y le cae el Ministerio de Justicia y lo sancionan porque la ley dice que el procurador siempre tiene que apelar. Así esté a favor, su voluntad no interesa. Lo que interesa es que debe defender al Estado hasta el final. Es un absurdo, pero es así legalmente”.

Quiroga indicó que pese a que el Estado no reconoce el matrimonio homosexual ni la Unión Civil, el Derecho Internacional Privado dice que las reglas de familia, de herencia y de relaciones personales se rigen por la ley del domicilio. Es decir, si tienes residencia en el exterior y te casaste en el exterior, el Perú debe reconocerlo legalmente.

“Si Ugarteche domicilia en México y se ha casado en México bajo el marco legal mexicano, entonces tendría que ser reconocido por el Perú (…) Hay un avance conceptual, el matrimonio homosexual no está reconocido en el Perú, pero no viola el orden público peruano porque la Constitución habla de la no discriminación de las personas”, enfatizó Aníbal Quiroga.

El constitucionalista recalcó que ante este tipo de casos siempre debe prevalecer el derecho fundamental de la igualdad reconocido por la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Constitución.

