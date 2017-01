Reniec decidió no reconocer a madres lesbianas en el DNI de su hijo

Darling Delfín y Jenny Trujillo —pareja de lesbianas peruanas casadas en México— solicitaron al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) emitir el DNI de su hijo reconociendo su relación filial, sin embargo no fue admitida y en los próximos días apelarán la decisión de esa institución que ya emitió el documento del menor sin reconocer a una de sus madres.

Reniec decidió no colocar en la casilla de ‘Observaciones’ el nombre de Jenny Trujillo, pese a que hace una semana aceptó la solicitud por escrito en el que ambas madres pedían que expresamente se considerara el parentesco con su hijo.

Normalmente Reniec reconoce en el DNI los datos colocados en las partidas de nacimiento de los niños y niñas. En este caso, se distancia de esa práctica y omite transcribir lo que señala el Acta de Registro como peruano nacido en el extranjero —emitida por la Superintendencia Nacional de Migraciones en julio del año pasado— que hace las veces de partida de nacimiento, y que reconoce en sus ‘Observaciones’ que Jenny Trujillo es también madre del niño.

En el comunicado difundido por la pareja, manifestaron que esta situación es discriminatoria, pues significa “un trato diferenciado injustificado” que tiene como motivo la orientación sexual de sus madres.

Ambas madres han sustentado a Reniec que las normas nacionales permiten reconocer a Jenny Trujillo como madre y el principio del Interés Superior del Niño lo obliga a hacerlo.

“Reniec coloca en una situación de vulnerabilidad al niño, al no reconocer explícitamente que Jenny Trujillo es su madre. Si bien ahora tiene un DNI, éste no lo identifica en su integridad, peor aún, obstaculiza el ejercicio de los derechos que tiene respecto a una de sus madres. Por ejemplo, Jenny no podrá viajar con su hijo dentro del Perú sin autorización notarial de la otra madre. Y en un país en el que existe tanta discriminación, con seguridad tendrá dificultades para representarlo o tomar decisiones respecto a él ante instituciones privadas y públicas. Esa es una decisión que debería ser revisada”, sostuvo Jeannette Llaja, abogada de Demus y LIFS, instituciones que patrocinan el caso.