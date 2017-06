El Reglamento de la Leche publicado hoy en el diario oficial El Peruano, permitirá que los peruanos consuman un mejor producto, pues define muy bien las diferencias entre ‘leche’ y ‘productos lácteos’ pero no indica quién se encargará de supervisar la calidad nutricional de los mismos, aseguró la decana del Colegio de Nutricionistas del Perú, Saby Mauricio.

► Conoce el reglamento de la leche y productos lácteos publicado hoy por el gobierno

La nutricionista saludó, sin embargo, que el reglamento impida que se usen otros insumos para la elaboración de la fórmula. “Eso significa que para producir leche ya no se va a poder utilizar un insumo de origen vegetal, como pasaba en el caso de Pura Vida, que le agregaba proteína de soya. Si se va a necesitar alguna proteína esta debe ser de origen animal, al igual que las grasas”, explicó.

Agregó que en la práctica cuando la gente vea en un producto la denominación de leche es porque en realidad lo será, y si la etiqueta dice que es un producto lácteo, es porque se trata de una fórmula que no reemplaza la leche.

Pese a ello, Mauricio lamentó que la reglamentación no haya incluido la vigilancia nutricional de la calidad del producto. “Se habla de que Senasa controlará la calidad del producto para los programas sociales y Digesa hará el control de calidad de la leche y productos lácteos, pero en el marco de la Ley de Inocuidad, es decir que verá solo el proceso de bioseguridad, pero se deja de lado la composición nutricional. *¿Quién va a garantizar que la composición nutricional sea la adecuada?*”, se preguntó.

Mauricio indicó,en ese sentido, de acuerdo al reglamento, la materia prima que será utilizada para producir leche evaporada se regirá por el Codex Alimentarius de 1991, el cual dice que para la elaboración se puede usar leche fresca o leche en polvo.

“Había una iniciativa legislativa que proponía prohibir la utilización de la leche en polvo para producir leche evaporada, pero con el reglamento no será así, pues el reglamento lo permite. No tengo nada contra la leche en polvo, pero en el Perú mucha de esa leche viene del extranjero y, nuevamente, quién garantiza que sea 100% pura de vaca si no hay un encargado del control nutricional”, manifestó.

Más información