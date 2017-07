Recomendación del editor: Estas son las cinco noticias que debes leer a esta hora

¿Ya estás rumbo a tu trabajo o a la universidad y no has podido leer el diario o ver un noticiero? No te preocupes, pues en esta nota te presentamos las noticias más importantes de esta hora del día para que estés bien informado.

► Aprobación de PPK sufre bajón de siete puntos y se ubica en 38%

► Fiscalía solicitará arresto de Josef Maiman por caso Ecoteva

► Comité disciplinario decidirá si sancionan a Kenji Fujimori antes de fin de mes

► Procuraduría ad hoc logra embargos por S/25 millones en casos vinculados al escándalo Odebrecht

► Delincuente pide a llantos a su ‘mami’ tras ser capturado por robar carteras [VIDEO]