Recomendación del editor: Estas son las cinco noticias que debes leer a esta hora.

¿Aún no has podido leer el diario o ver el noticiero de la tarde? No te preocupes, pues en esta nota te presentamos las noticias más importantes de esta hora del día para que estés bien informado.

Veamos

► Abogado de Alejandro Toledo: “Fiscales están vendiendo humo” sobre extradición

► Vuelos a Chachapoyas se inician el jueves 13 de julio

► Arándanos peruanos serán exportados a Chile

► Madre de Nadine Heredia no le dijo al fiscal Juárez que viajaría con sus nietas a Estados Unidos

► Kenji nos hizo recordar más que nunca a Alberto Fujimori con esta frase [VIDEO]