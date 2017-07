Recomendación del editor: Estas son las cinco noticias que debes leer a esta hora

¿Aún no has podido leer el diario o ver el noticiero de la tarde? No te preocupes, pues en esta nota te presentamos las noticias más importantes de esta hora del día para que estés bien informado.

Veamos

➤ Estas son las reacciones de los congresistas tras el llamado de Keiko Fujimori para reunirse con PPK

➤ Edgar Alarcón impugnará decisión de la Comisión Permanente ante el Poder Judicial

➤ Luis Bedoya Reyes: “Con una visita de PPK y Keiko Fujimori para que se den la mano, no se avanza”

➤ Alan García presume y agradece así el no tener vinculación con caso Odebrecht

➤ Héctor Becerril: “Nadie tiene corona en Fuerza Popular, ni siquiera Kenji Fujimori”