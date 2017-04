Realizaron tradicional 'quema de Judas' en plaza de Yanahuara en Arequipa

El fin de las actividades por Semana Santa en la Ciudad Blanca es con la tradicional ‘quema de Judas’, acto que se desarrolla desde hace 66 años en la plaza principal del distrito de Yanahuara, en Arequipa.

En la lectura del testamento de Judas, el relator José Salinas Sosa, ironizó con las autoridades nacionales y regionales.

“Al líder, al aprendiz de bailarín, el anunciado presidente de lujo, a usted don Pedro Pablo le dejo el reclamo de los 30 millones de peruanos por el engaño que estamos viviendo, ¿dónde están los maravillosos ofrecimientos y la lucha contra la corrupción?”, así se inició la lectura del testamento.

“El Perú se ha convertido, señor presidente, en un país seguro, seguro que no hay trabajo, seguro que no hay salud, seguro que no hay educación y seguro que no hay seguridad”, agregó.

También se criticó la labor de los ministros de Estado. “A la ministra de salud, a ti mamita, te dejo un enema de ajos y rocotos para que reacciones, ¿hasta cuándo van a pisotear la salud del pueblo”, dijo.

Por Miguel Angel Idme Cruz (midme@peru21.com)

