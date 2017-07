Hay muchas miradas del Perú. El artista colombiano Édgar Álvarez, el mismo que retrató el valor de Evangelina Chamorro, la mujer que se salvó de un huaico en Punta Hermosa, ha retratado a nuestro país como él mejor saber hacerlo: en plastilina. Se trata de un trabajo para Oxfam que muestra una mirada crítica del Perú.

“Muros de concreto y muros invisibles nos separan. Y no es normal que 7 millones de personas vivan en condiciones de pobreza. Tampoco es normal que 1,5 millones de peruanos y peruanas en pobreza vivan con menos de S/ 5 al día. Tampoco es normal entre 7 y 8 millones de peruanos y peruanas no tengan acceso a agua potable y segura. Mucho menos es normal que las personas más pobres de Lima paguen hasta 10 veces más por agua que quienes viven en zonas residenciales. Esta desigualdad no es normal y la vemos día a día.

¡Es hora de cambiar las reglas!”, dice el texto que acompaña el video.

Más información