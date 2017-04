¿Quién es Marcelo Odebrecht y por qué su nombre hace temblar a los políticos de 12 países?

Marcelo Odebrecht nació el 18 de octubre de 1968 en Salvador, Bahía. Es hijo de una reconocida familia de empresarios brasileros. Tenía una carrera brillante hasta que se convirtió en el rostro corruptor de compañías, gobernantes, políticos y otras personalidades.

-Fue CEO de la Organización Odebrecht, un grupo brasilero con diversos negocios en los campos de la ingeniería y la construcción y una de las constructoras más grandes de América Latina.

-Se graduó como ingeniero civil en la Universidad Federal da Bahia (UFBA).

-Casado con Isabela, Marcelo Odebrecht tiene tres hijas: Rafa, Gabi y Mari.

-Se unió a Odebrecht en el año 1992, y fue nombrado CEO en 2005 hasta el 2015 cuando presentó su renuncia.

-El 19 de junio de 2015 es detenido el poderoso empresario. Será condenado a 19 años y cuatro meses de cárcel.

-El 3 de marzo de 2016, la policía incauta planillas de la constructora Odebrecht con donaciones a cientos de políticos. Luego se comprobaría que eran parte de una formidable maquinaria de sobornos montada por la empresa. Marcelo Odebrecht negocia confesar sus delitos a la Justicia. Según medios brasileños, fue su padre quien lo convenció de contarlo todo.

-Marcelo Odebrecht admitió en diciembre pasado el pago de 788 millones de dólares a funcionarios para obtener contratos en 12 países, incluidos 92 millones en República Dominicana.

-La Marcha Verde, que surgió tras la delación de Marcelo Odebrecht, logró la recolección de más de 300.000 firmas contra la impunidad y la corrupción, que entregó en febrero pasado al Palacio Nacional.

-Dilma Rousseff afirma que Marcelo Odebrecht declaró contra ella “bajo tortura”. De acuerdo con la versión de la ex presidenta, el empresario inventó situaciones que pueden vincularla con ilícitos electorales, luego de haber sido sometido “a una variante de tortura” para firmar una delación premiada y lograr la libertad a fin de año, tras haber sido condenado a 19 años de prisión. “Yo estoy indignada con esto, primero porque no tengo derecho de defensa en este juicio y Marcelo Odebrecht está haciendo la delación de acuerdo con sus intereses. Todo lo que el diga puede servir para investigar, no para condenar. Este muchacho jamás tendría la osadía para hablar conmigo sobre donaciones. Nunca, Es algo esdrújulo, alocado, una bravuconada de este muchacho”, sostuvo Rousseff.

-Este miércoles, se conoció que el empresario brasileño Marcelo Odebrecht declaró ante la justicia brasileña que le dio al ex presidente Ollanta Humala US$ 3 millones para financiar su campaña presidencial del 2011, en la que finalmente salió elegido mandatario.

