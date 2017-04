¿Qué ocasionó el exabrupto entre Aldo Mariátegui y Marco Arana?

El periodista Aldo Mariátegui y el congresista del Frente Amplio, Marco Arana protagonizaron ayer una acalorada discusión.

¿La razón? La inversión minera. El legislador fue invitado al programa de RPP para discutir el tema del momento: el indulto al ex presidente Alberto Fujimori, sin embargo cuando la entrevista estaba por culminar Mariátegui hizo un pedido al congresista.

“Yo solo le pido al congresista Marco Arana que dejen de obstaculizar la inversión minera, gracias a ella este país se ha parado” indicó Mariátegui, Ante este pedido, el legislador del Frente Amplio respondió: “Bueno, tienes vínculos familiares con las mineras”, en referencia a la relación que sostiene el periodista con la abogada Madeleine Osterling, directora de la minera Volcan.

Mariátegui no aceptó esta respuesta y le dijo al parlamentario “No, no, no. Yo no tengo ningún vínculo. Usted me está faltando el respeto. Vamos a hablar después”.

Como se recuerda, el congresista del Frente Amplio se opuso abiertamente a los megaproyectos mineros Conga y Tia María.

El impasse entre ambos parece no haber pasado pues hoy el congresista puso en su cuenta de Twitter que “Ojalá hoy Aldo Mariátegui no pierda los papeles y termine con los exabruptos contra los congresistas invitados a su programa”.