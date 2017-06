El periodista deportivo, Erick Osores, se encuentra en medio de la polémica debido a un video que grabó señalando que a los productos extranjeros no los sancionan como lo hacen con los peruanos, haciendo referencia al escándalo por la denominación de leche de Pura Vida.

► Se aprobó el reglamento de la Leche y los productos lácteos

En el video, Osores señala que “en las últimas dos semanas hemos visto como las autoridades peruanas han castigado duramente al producto peruano Pura Vida… Le han sacado tarjeta roja, sin embargo a otros productos muy similares como Laive y Nestlé (de capitales chilenos y suizos) no los tocan ni con el pétalo de una rosa, ni una amarilla para ellos”.

Tras difundir el video, decenas de comentarios han señalado que las intenciones del comentarista no serían tan inocentes como parecen, pues los usuarios comentan que quizás habría recibido un pago de la empresa Gloria.

Estos son algunos de los comentarios que se puede ver en el video compartido en Facebook.

“Yo pienso que Gloria te ha dado un sencillo para q te vayas de lengua… No te vendas…asi… Dedicate a lo tuyo que es el periodismo deportivo…..”

“Perfecta tu denuncia, pero argumenta y explica el por qué de tu denuncia a estos productos no hagas lo mismo que haces cuando comentas fútbol te gana el hinchaje…”

“Y por qué a estas alturas sales a reclamar Erick Osores, que raro ¿no?”

“Se ve que Gloria paga bien a sus ayayeros, mermeleros…”

“Cuánta plata hay en Gloria, una gratificación más se lleva el comentarista”

“Yo pienso en cuánto te habrá pagado GLORIA para grabar esto”

Le preguntamos a Osores y esto dijo

Perú21 se comunicó con el comentarista deportivo para saber más detalles de la publicación. Osores declaró que cuando sucedió lo de Pura Vida él fue muy duro con la marca y hasta se burló, peros su crítica a las marcas Nestlé y Laive se debe a que hace poco fue al supermercado y se encontró que los productos (que son iguales a Pura Vida) se siguen vendiendo como si nada pasara.

“Yo durante cuatro años le he dado a mis hijos la caja roja de Laive, que viene a ser prácticamente lo mismo que Pura Vida. Entonces una persona muy cercana me comentó la idea de hacer un video y yo la tomé porque sentía que era una injuticia que solo se le pegara a Pura Vida”, comentó Osores a Perú21.

El periodista declara que “Pura Vida está bien pegada pero la otras marcas están pasando piola”.

Osores dijo a Perú21 que estos productos están en los anaqueles y la gente no se da cuenta que está siendo engañada.

“Es un acto de justicia decirle a las personas que hay otras leches como Pura Vida, pero la gente no dice nada al respecto”, remarca el comentarista, quien admite que sí hubo una inexactitud de su parte en el tema del capital de Laive, pues resulta que es peruano y no chileno como lo señaló en el video.

Respecto al presunto pago que los usuarios han deslizado en sus comentarios, Osores fue enfático: “Las personas pueden mirar mis cuentas en Sunat, creo que es de libre acceso, y comprobar que no he recibido dinero de ninguna ONG, candidatos, etc. No estoy manchado por ninguna parte… no sé cuantos podrán decir esto”.

Te puede interesar